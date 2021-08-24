Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах

В российском законодательстве нет требований относительно обязательного ношения учителями масок в школах, сообщили в Роспотребнадзоре.

Новый учебный год российские школы планируют начать в очном режиме. Сотрудникам учебных заведений рекомендуется поставить прививки, а в некоторых регионах для учителей введена обязательная вакцинация.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в федеральном санитарном законодательстве требования об обязательном использовании учителями масок не значатся.

"Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - передает ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить в столице обязательное ношение масок для учителей, а оставить эту меру в качестве рекомендательной. Также он рассказал, какие нововведения ждут учеников, учителей и родителей в Москве с 1 сентября.