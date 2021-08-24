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24.08.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Россия увеличит производство овощей, плодов и ягод

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Зерна в России производится в полтора раза больше, чем нужно для внутреннего рынка. А фруктов - меньше половины. Отечественные семена лучше переносят катаклизмы погоды, а большинство сеем импортных. Поэтому теперь среди стратегических задач российского АПК - увеличение производства овощей и бахчевых, плодов и ягод, заявил в рамках выставки "Всероссийский день поля-2021" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого минсельхоз планирует увеличить площадь сельхозземель. Уже со следующего года заработает госпрограмма - за десять лет планируется вовлечь в оборот 13 млн га. Также нужно повысить объем внесения минеральных удобрений - с 55 кг на га в этом году до научно обоснованных показателей 80 кг на 1 га.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Путин: Урожай зерновых в РФ в этом году ожидается свыше 127 млн тонн

Кроме того, предстоит увеличить использование семян отечественной селекции. В этом году сибирские и уральские сорта яровой пшеницы в условиях экстремально жаркого лета на Урале смогли показать урожайность 30-45 центнеров с га, тогда как европейские образцы дали результат всего лишь 20-30 центнеров с га.

Урожайность картофеля отечественной селекции достигает 35-40 тонн при средней урожайности для Урала в 20-25 тонн с га, рассказал и.о. директора Уральского научно-исследовательского института Никита Зезин. Всего в России каждый год высевается около 11 млн тонн семян сельскохозяйственных растений. Но доля российских семян пока составляет около 63%.

Российскому агропрому также нужно максимально "оцифроваться". Только 5% отечественных агрокомпаний используют современные цифровые технологии. А их активное внедрение способно увеличить прибыль АПК более чем на 500 млрд рублей в ближайшие пять лет, подсчитывали ранее в Россельхозбанке. Минсельхоз готов предоставить площадку так называемого Суперсервиса, через который можно будет получать меры господдержки в электронном виде. Кроме того, продолжается внедрение электронных систем прослеживаемости продукции от поля до прилавка. В ближайшее время должна заработать единая федеральная информационная система о землях сельхозназначения.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Своих фруктов и ягод мы выращиваем только около 41 процента от потребности, а овощей и бахчевых - 87процентов

Этот агросезон не будет простым для страны: часть озимых пришлось пересеивать, а сейчас в Поволжье и центре страны стоит засуха. Однако на юге страны получен рекордный урожай, рост урожайности наблюдается в Сибири. По оценке минсельхоза, зерна удастся собрать 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Это третий в истории страны результат. Такого объема хватит, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос на отечественное продовольствие, а также "реализовать внешнеторговый потенциал", уверен Патрушев. По его словам, в этом году были увеличены площади под пшеницу, подсолнечник, гречиху, сахарную свеклу. А масличными засеяно 16,5 млн га - это абсолютный рекорд в истории страны.

При этом власти не намерены отменять ограничения по экспорту основного продовольствия. С помощью экспортных пошлин на зерно, масличные и растительное масло удается несколько снизить цены на них внутри страны и сохранить необходимый объем продовольствия на внутреннем рынке. До 1 сентября в стране также действует запрет на вывоз гречки. И Дмитрий Патрушев не исключил, что этот запрет будет продлен.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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