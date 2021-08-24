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24.08.2021 10:24
Рубрика: Общество

Россияне около половины доходов тратят на еду и жилье

Текст: Александр Проценко
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сервис "Работа.ру" провел исследование основных расходов населения России на втором году пандемии. Опросы проведены у более пяти тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ.

Фото: iStock
Соцопрос: Более половины россиян получают зарплату официально

Ежедневные (ежемесячные) траты россиян - это прежде всего жилье и питание: больше половины опрошенных тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей. При этом нужно учесть, что среднемесячная номинальная заработная плата в России, которую начислили работникам в июне 2021 года, составила 58 782 рубля. Но медианная среднемесячная зарплата (более объективный показатель, чем средний заработок) в российской экономике за 2020 год была оценена в 32 422 руб.

Исследование сервиса "Работа.ру" конкретизировало два ведущие направления расходов российских семей. "Большинство опрошенных (59%) тратят на жилье (аренда или ипотека, а также коммунальные расходы) около 10 000 - 20 000 рублей в месяц. Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% - от 50 000 до 75 000 рублей или более", - говорится в исследовании.

В то же время 40% респондентов рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных - от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% - до 3 тысяч рублей. При этом 14% оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3% - от 50 тысяч рублей.

На развлечения уходит значительно меньше: большинство респондентов - 71% опрошенных отметили, что стараются экономить на походах в рестораны и кафе. Еще 69% респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на другие развлечения, включая походы в театры, на концерты и т.д. 61% участников исследования экономят на покупке новых гаджетов, а 60% - на покупке новой одежды". Кроме того, половина опрошенных (54%) стараются снизить расходы на отпуск, 52% - хотели бы тратить меньше на подписки и стриминговые сервисы, 51% - на покупку бытовой техники, а 50% - на средства для красоты.

Меньше всего респондентов экономят на общении - прежде всего на подарках друзьям и родственникам (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).

Опрос показал, сколько россиян хотят стать блогерами
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