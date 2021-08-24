Россияне стали чаще жаловаться на взлом аккаунтов на "Госуслугах"

Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян на портале госуслуг, сообщили в компании по производству систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

Кроме того, в даркнете фиксируется рост предложений по продаже учетных записей. По данным экспертов, стоимость одного "нового" профиля составляет около 30-40 рублей, а "использованный" аккаунт можно приобрести за 4-5 рублей.

Как объяснил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, злоумышленники используют учетные записи для оформления онлайн-займов и регистрации у букмекеров.

"Через личный кабинет на "Госуслугах" преступники могут подавать от имени владельца аккаунта заявления о предоставлении налоговых вычетов и субсидий, причем практически всегда в таких случаях предоставляются поддельные документы. Число таких "кейсов" пока невелико, но оно растет", - цитирует его РИА Новости.

Для того, чтобы защитить аккаунт от взлома, Томашко рекомендовал использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию. Также не стоит устанавливать приложение "Госуслуги" на телефон, если его не планируется использовать.