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форум армия-2021
Фото: Эдуард Молчанов/ РИА Новости Фото: Эдуард Молчанов/ РИА Новости
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 16:23
Текст: Юрий Гаврилов

Российскую армию вооружат самоходными артустановками "Коалиция-СВ"

Во вторник, 24 августа, Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало государственный контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Этот контракт ведомство заключило с Уральским заводом транспортного машиностроения.

Известно, что самоходка имеет мощную пушку 2А88 калибра 152 миллиметра, способную производить более 10 выстрелов в минуту. Вооружение включает также дистанционно управляемую турельную установку 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Еще самоходная гаубица оборудована современной системой автоматизации процессов наведения пушки, выбора цели и навигации.

Фото: Алексей Моисеев
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Комплекс "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90. Самоходка предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей - от командных пунктов и узлов связи до артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и средств ПВО - ПРО, а также живой силы противника. Все эти цели новая гаубица достанет на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена. Она позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, круглосуточно наблюдать за местностью, производить автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

"Коалиция-СВ" относится к новому поколению самоходных орудий и по основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

Одна из главных особенностей 2С35 - возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации. К тому же по требованиям безопасности экипаж самоходки изолирован от боевого отделения.

Принципиальное отличие "Коалиции-СВ" от модернизированной гаубицы "Мста-С" заключается в том, что боевое отделение с орудием в башне на "Коалиции" безлюдное - экипаж из трех человек располагается в отделении управления в передней части шасси.

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