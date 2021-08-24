Сан-Паулу вводит паспорта вакцинации

Новая для Бразилии мера должна заработать в крупнейшем в Южной Америке мегаполисе с 30 августа. С этого дня вход на стадионы, ярмарки и в другие места с массовым скоплением народа будет возможен только для привитых от коронавируса.

Мэр Сан-Паулу Рикардо Нунес, выступая 23 августа на пресс-конференции, объявил, что QR-код, подтверждающий наличие у человека прививки от коронавируса, будут требовать во всех заведениях Сан-Паулу.

"Главная идея заключается в том, что учреждения смогут пускать только вакцинированных. Это и есть паспорт. Если в заведении будут находиться лица, не получившие вакцину, и это зафиксирует санитарный надзор, оно будет оштрафовано", - заявил мэр, подчеркнув, что эта мера будет действовать, в том числе, для баров, ресторанов и торговых центров.

Новость вызвала негодование со стороны ресторанного бизнеса. И уже вечером того же дня глава городского секретариата здравоохранения Эдсон Апаресидо выступил с пояснениями. Он рассказал, что подтверждение вакцинации потребуется для прохода на стадионы, ярмарки и в другие места массового скопления народа. Для баров, ресторанов и торговых центров эта мера будет носить рекомендательный характер.

Паспорт вакцинации в Сан-Паулу будет представлять собой QR-код в приложении E-Saude муниципального секретариата здравоохранения. После считывания этого кода сотрудники учреждения увидят, когда человек сделал первую прививку и когда ему должны ввести вторую дозу. Если же у посетителя не будет при себе QR-кода, или он не сделал вовремя вторую прививку, его попросту развернут на входе. От гостей же мегаполиса потребуют предъявить бумажные сертификаты, которые выдаются во всех пунктах вакцинации страны.

Полноценные разъяснения городские власти опубликуют до конца этой недели. А уже в пятницу сан-паульский горздрав презентует новое приложение. Однако в бразильской действительности подобные решения местных властей редко проходят с первого раза. Уже до конца недели оно может отменено постановлением суда и восстановлено решением судьи более высокой инстанции.

Сан-Паулу является "передовиком" вакцинации от коронавируса. В понедельник здесь стартовала кампания по прививанию подростков. А на прошлой неделе городские власти рапортовали, что первую дозу вакцины получило более ста процентов взрослого населения. Как пояснили бразильские эпидемиологи, это стало возможным благодаря тому, что жители близлежащих населенных пунктов, где ситуация с вакцинами обстоит несколько сложнее, предпочитают ездить в Сан-Паулу, чтобы поскорее получить долгожданный укол.