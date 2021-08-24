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24.08.2021 16:16
Рубрика: В мире

Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии

Текст: Юрий Чернов
Фото: EPA-EFE/MAXIMILIAN VON LACHNER Фото: EPA-EFE/MAXIMILIAN VON LACHNER
Фото: EPA-EFE/MAXIMILIAN VON LACHNER

Семь человек отравились неизвестным веществом в Дармштадтском техническом университете в Германии. Как пишет портал Merkur, ведущие расследование этого дела следователи подозревают, что вещество содержалось в продуктах питания, а именно в молоке.

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При этом представители полиции в ходе сегодняшней пресс-конференции отказались называть это вещество. "Некоторые вещи мы не можем и не хотим обнародовать", - заявили они, объяснив это тем, что эта информация может помочь преступникам избежать наказания.

По крайней мере у семи человек в понедельник на территории кампуса развились схожие симптомы - недомогание, тошнота, изменение цвета кожи. Шестеро были доставлены в медицинские учреждения. Один человек, 30-летний студент, изначально находился в критическом состоянии, но врачам удалось его стабилизировать. Сейчас их здоровью, по информации врачей, ничего не угрожает.

Следователи также сообщили, что помимо пакетов с молоком, это опасное вещество было обнаружено в баках с питьевой водой. "Мы шокированы очевидным преступлением, которое произошло в нашем университете", - заявила во вторник президент университета Таня Брюль, пообещав оказать все возможное содействие, чтобы виновные были наказаны.

В мире Европа Германия

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