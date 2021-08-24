Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии

Семь человек отравились неизвестным веществом в Дармштадтском техническом университете в Германии. Как пишет портал Merkur, ведущие расследование этого дела следователи подозревают, что вещество содержалось в продуктах питания, а именно в молоке.

При этом представители полиции в ходе сегодняшней пресс-конференции отказались называть это вещество. "Некоторые вещи мы не можем и не хотим обнародовать", - заявили они, объяснив это тем, что эта информация может помочь преступникам избежать наказания.

По крайней мере у семи человек в понедельник на территории кампуса развились схожие симптомы - недомогание, тошнота, изменение цвета кожи. Шестеро были доставлены в медицинские учреждения. Один человек, 30-летний студент, изначально находился в критическом состоянии, но врачам удалось его стабилизировать. Сейчас их здоровью, по информации врачей, ничего не угрожает.

Следователи также сообщили, что помимо пакетов с молоком, это опасное вещество было обнаружено в баках с питьевой водой. "Мы шокированы очевидным преступлением, которое произошло в нашем университете", - заявила во вторник президент университета Таня Брюль, пообещав оказать все возможное содействие, чтобы виновные были наказаны.