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24.08.2021 11:11
Рубрика: Власть

Сенатор предложил изменить расчет стоимости аварийного жилья

Текст: Дмитрий Гончарук

Из-за подорожавших стройматериалов расчетную стоимость квадратного метра жилья в регионах при переселении граждан из аварийных домов предложили пересмотреть. С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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"Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов", - говорится в письме, который Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Его текст приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для расчета размеров соцвыплат на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета пока что не разрешена. Так, при расчете затрат регионов Минстрой не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым.

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