Шойгу: Талибам досталось больше сотни ПЗРК, это угроза

Боевикам запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Афганистане после спешного ухода военнослужащих США досталось огромное количество оружия. Об этом во вторник заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, речь идет о сотнях стволов стрелкового оружия, сотнях единиц бронетехники, самолетах и вертолетах. "Только систем ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс - прим. "РГ") больше сотни, и это представляет угрозу", - отметил глава военного ведомства, добавив, что это многочисленное вооружение сейчас "никто не контролирует и контролировать не может".

Напомним, сегодня пресс-служба Центрального военного округа сообщила о том, что на фоне нестабильной ситуации в Афганистане российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усилили новыми противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотники. И это особо актуально, как раз учитывая, что американские военные оставили талибам (международная террористическая организация, запрещенная в РФ. - прим. "РГ") не только бронетехнику, но и боевую авиацию, которой у них никогда не было.

"Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м", - рассказали о характеристиках "Корнетов" российские военные.

В этом месяце Россия провела два учения у афганской границы: одно совместно с Узбекистаном, другое - с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла 4 дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан - штурмовые самолеты Су-25, базирующиеся на российской авиабазе Кант в Киргизии.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.