Швеция обложит электросамокаты налогами

Власти Швеции намерены ввести налог на пользование электросамокатами. Налог составит 1400 крон (около 11 800 рублей) за одно средство передвижения.

Цель меры - сократить количество самокатов в Стокгольме. В настоящее время их количество превышает 22 тысячи, что существенно перегружает проспекты и пешеходные части города и создает угрозу для людей, которые должны фактически отпрыгивать от движущихся со всех сторон самокатов.

Ожидается, что налог вступит в силу как раз к новому весенне-летнему сезону, когда люди и фирмы проката достают свои самокаты.

Однако в первую очередь под действие новой меры попадут организации, занимающиеся предоставлением техники в прокат. Им придется заплатить в казну за каждое свое транспортное средство.