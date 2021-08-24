СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами

Украинский самолет, якобы угнанный в Иран из Кабула, на самом деле был зафрахтован для перелета богатыми гражданами Афганистана, желающими поскорее покинуть страну. Об этом сообщает украинское издание Strana.ua со ссылкой на источники в авиационных кругах.

В частности, по информации издания, шииты-хазарейцы, одно из национальных меньшинств Афганистана, находящееся в оппозиции талибам, заплатили золотом и валютой за то, чтобы украинский самолет доставил их в Иран.

Ранее, 24 августа, замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что в Кабуле был захвачен украинский самолет, экипаж которого заставили полететь в Иран. Чуть позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию замминистра, заявив, что все украинские самолеты вернулись на Украину.

Между тем, в Кабуле по состоянию на вечер 23 августа оставалось порядка 50 граждан Украины, ждущих эвакуации.