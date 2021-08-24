Сможет ли Илон Маск создать народного робота

Новости

Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 20:01
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 20:00
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 19:49
Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США 19:41
Минюст: Еврокомиссия заплатила телеканалу "Дождь" более 130 тысяч евро 19:17
Опубликованы результаты испытаний вакцины "КовиВак" 19:14
Медведев: "ЕР" предлагает выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей 19:14
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации 19:07
Путин заявил о планах выделить 340 млрд рублей на обновление авиапарка 19:05
МЧС: Из-за лесного пожара под Екатеринбургом эвакуированы 30 человек 19:03
Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики 18:49
Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021" 18:42
Медведев: Предложения в программу "ЕР" поступили от двух миллионов граждан 18:41
Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность 18:33
Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы 18:24
Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя 18:24
В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей 18:23
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина 18:14
Путин: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане 18:12
Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану 18:07
Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 18:05
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год 17:56
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 17:55
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов 17:53
Путин внесет свои предложения в программу ЕР 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 19:47
Рубрика: Общество

Сможет ли Илон Маск создать народного робота

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Миллиардер Илон Маск в очередной раз удивил. Он намерен создать робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого обещает выпустить в люди уже в 2022 году. Робот не заменит людей на производстве, а будет помогать человеку в быту, решать повторяющиеся и скучные задачи, например, может сходить в магазин, купить и доставить хозяину продукты.
Илон Маск обещает, что его робот не будет супердорогим. Фото: Tesla Илон Маск обещает, что его робот не будет супердорогим. Фото: Tesla
Илон Маск обещает, что его робот не будет супердорогим. Фото: Tesla

В основе этой машины полностью автономный компьютер Dojo и нейронные сети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot 172 сантиметра, вес - 57 килограммов, он сможет переносить до 20 кг, поднимать до 68 кг, бежать со скоростью более 8 км в час. Миллиардер не назвал цену будущего помощника человека, но отметил, что сделает все возможное, чтобы он не был супердорогим. Tesla Bot основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для вождения.
Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота

- Это заявление Маска очень важно для всех, кто разрабатывает такую технику, - сказал "РГ" Олег Кивокорцев. Он основатель компании-резидента Сколково, которая занимается робототехникой, в том числе и человекообразными машинами. - Дело в том, что сегодня есть много скептиков, утверждающих, что такие роботы не нужны, что это очень дорогие игрушки, этакая экзотика, не имеющая никакого практического значения. Но мы уже видели, что Маск просто так ничего не делает, каждый свой шаг тщательно взвешивает. Поэтому все его проекты успешны. И мы рады, что именно он стал этим заниматься и робот-гуманоид может стать мировым трендом.

Впрочем, помимо надежд есть у Кивокорцева и сомнения. Дело в том, сам по себе прямоходящий робот очень сложная машина, а если она еще будет ходить в магазин, приносить тяжелые сумки, то тут не обойтись без специальной и сложной техники, например, мощных моторов, емкостных батарей и т.д. Цена такой машины потянет на сотни тысяч долларов. Например, лучший сегодня в мире робот-гуманоид, созданный компанией Boston Dynamics, стоит более миллиона долларов. Эта машина может бегать кросс, преодолевать препятствия. "Конечно, можно ее отправить в магазин, но кому она по карману, - недоумевает Олег. - Да и срок, который назвал Маск, а это 2022 год, тоже вызывает сомнения. Ведь Boston Dynamics потребовалось почти 40 лет, чтобы наконец пришел успех, а Маск без промежуточных разработок обещает создать робота уже через несколько месяцев. С другой стороны, то, что он говорит, все ему удается. Остается надеяться, что и на этот раз получится".

Справка "РГ"

Первый российский человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". В 2019 году он отправился на международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14". Там его испытали в автономном режиме под управлением космонавтов. Робот может открывать дверь, работать с дрелью, садиться и водить автомобиль и квадроцикл в автономном режиме, проходить лабиринт "змейка", подниматься по ступеням. На его создание было потрачено около 300 миллионов рублей.

Общество Наука

Главное сегодня

Путин распорядился вернуть гражданам списанные за долги соцпособия
Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч быстро и без сбора справок
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете