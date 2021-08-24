Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 19:14
Текст: Иван Петров

Создан комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций

Уникальный модернизированный комплекс скрытого досмотра, позволяющий определять не только наличие опасных предметов и запрещенных веществ, но и в перспективе отличать поддельные эмоции человека от настоящих, представили на международном форуме "Армия-2021".

Комплекс изначально был предназначен только для обнаружения опасных объектов (например, оружия или наркотиков) в потоке людей. Впервые разработку представили год назад на форуме "Армия-2020". "В течение года мы существенно доработали этот комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека - злость, страх, грусть, радость, отвращение и удивление.

Фото: Алексей Моисеев
БМП-3 с "Бережком" показали на форуме "Армия-2021"

В итоге мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен ли конкретный человек или нет", - рассказал ТАСС начальник научно-тематического центра "Т" АО "НПК "НИИДАР" Никита Бобков, добавив, что таким образом повысится достоверность выявления злоумышленников. Параллельно ученые смогли значительно уменьшить массогабаритные характеристики комплекса, причем аж в 30 раз. "Приемная часть комплекса раньше размещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Бобков, в настоящее время сконструирован и представлен на форуме демонстрационный образец функциональных возможностей комплекса, работающий в миллиметровых и в терагерцовых диапазонах волн. В комплексе применяется нейронная сеть, которая достаточно достоверно определяет запрещенные объекты, а также базовые эмоции человека.

Технология, определяющая искренне человек выражает эмоции или имитирует их, появится в 2022 году

В планах у специалистов НИИДАР провести дальнейшую модернизацию комплекса: разработать уникальную технологию по идентификации человека по походке, другим внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Кроме того, нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лица. Технология, способная определить, искренне человек выражает эмоции или имитирует их, должна появиться в 2022 году.

Новости проекта
Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021" 18:42
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 15:52
На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф 12:54
БМП-3 оснастят активной защитой 10:17
На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер 09:39
Какую технику омского производства показали на форуме "Армия-2021" 08:56
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 23.08.2021
На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 23.08.2021
Для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52 создана дальнобойная ракета 23.08.2021
АК-12 для спецназа представили на форуме "Армия-2021" 23.08.2021
Выпуск плавающих БТ-3Ф планируют начать в конце 2021 года 23.08.2021
В Магадане впервые пройдет военно-технический форум "Армия" 23.08.2021
Реактивный "Гром" сможет уничтожать наземные и надводные цели 22.08.2021
Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ 22.08.2021
Научно-деловая программа форума "Армия-2021" включает более 200 мероприятий 22.08.2021
"Росэлектроника" представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 20.08.2021
Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы 20.08.2021
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 19.08.2021
Россия покажет зенитного робота на колесах 19.08.2021
Уралвагонзавод покажет на форуме "Армия 2021" танк Т-90МС и БМПТ-72 18.08.2021
На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт" 18.08.2021
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 03.08.2021
Специальные поезда "Ласточка" будут организованы для гостей форума "Армия-2021" 26.07.2021
Атомный крейсер проекта "Борей" впервые покажут на форуме "Армия-2021" 11.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
В Форуме "Армия-2021" будут участвовать 44 страны 13.04.2021