Создан комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций

Уникальный модернизированный комплекс скрытого досмотра, позволяющий определять не только наличие опасных предметов и запрещенных веществ, но и в перспективе отличать поддельные эмоции человека от настоящих, представили на международном форуме "Армия-2021".

Комплекс изначально был предназначен только для обнаружения опасных объектов (например, оружия или наркотиков) в потоке людей. Впервые разработку представили год назад на форуме "Армия-2020". "В течение года мы существенно доработали этот комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека - злость, страх, грусть, радость, отвращение и удивление.

В итоге мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен ли конкретный человек или нет", - рассказал ТАСС начальник научно-тематического центра "Т" АО "НПК "НИИДАР" Никита Бобков, добавив, что таким образом повысится достоверность выявления злоумышленников. Параллельно ученые смогли значительно уменьшить массогабаритные характеристики комплекса, причем аж в 30 раз. "Приемная часть комплекса раньше размещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Бобков, в настоящее время сконструирован и представлен на форуме демонстрационный образец функциональных возможностей комплекса, работающий в миллиметровых и в терагерцовых диапазонах волн. В комплексе применяется нейронная сеть, которая достаточно достоверно определяет запрещенные объекты, а также базовые эмоции человека.

Технология, определяющая искренне человек выражает эмоции или имитирует их, появится в 2022 году

В планах у специалистов НИИДАР провести дальнейшую модернизацию комплекса: разработать уникальную технологию по идентификации человека по походке, другим внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Кроме того, нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лица. Технология, способная определить, искренне человек выражает эмоции или имитирует их, должна появиться в 2022 году.