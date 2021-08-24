Создана самая тонкая в мире пленка

Созданная учеными Тель-Авивского университета самая тонкая в мире пленка толщиной всего в два атома - бора и азота - позволит значительно повысить скорость и энергоэффективность электронных устройств. Уникальная пленка позволяет создавать память, основанную на квантовой способности электронов быстро и эффективно преодолевать барьеры.

Отметим, что это открытие противоречит законам классической физики. В чем его суть? В этой пленке атомы бора и азота расположены в повторяющейся гексагональной структуре, сложенной с нарушением симметрии. Но в природных кристаллах такое нарушение невозможно, оно противоречит законам Ньютона. Это все равно, что человеку подпрыгнуть, зависнуть над землей, а затем совершить еще один прыжок вверх.

Команде ученых во главе с доктором Моше Бен-Шаломом удалось создать такую конфигурацию. При этом один слой атомов слегка сдвигается и в прямом смысле "скользит" относительно другого. Атомы бора и азота, имеющие противоположные заряды, удерживаются друг напротив друга. Концепция межслойного скольжения, которая и определяет оригинальный и эффективный способ управления электронными устройствами, названа "слайдтроникой" (от англ. slide - "скользить").

Благодаря прорыву, совершенному израильскими учеными, скорость работы информационных систем может возрасти на порядок. Эта технология будет применяться не только в компьютерах, но и в датчиках, накопителях и преобразователях энергии, устройствах, взаимодействующих со светом.