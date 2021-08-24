Специальный колесный разведчик РХМ-9 можно увидеть на "Армии-2021"

Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 впервые открыто демонстрируется на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Ранее сообщалось, что в 2018 году этот специализированный бронеавтомобиль был представлен в закрытой статичной эеспозиции проводимой в Подмосковье масштабной оружейной выставки.

В 2019 году жители и гости города-героя Тулы могли увидеть" девятку" на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.

Как считают специалисты, данный образец в настоящее время является самым совершенным в своем классе, ему по силам в автоматическом режиме распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ и по каналам автоматизированной системы управления войсками или по радио передавать данные на пункты управления.

Имеющийся на борту беспилотный комплекс воздушной разведки ведет изучение местности на расстоянии до 25000 метров.

РХМ создана на шасси трехосного полноприводного КамАЗ-63969 "Тайфун-К", имеющего высокий уровень противопульной (в том числе от 14,5-мм боеприпасов), противоосколочной и противоминной защиты.

Длина - 7,8 метра, ширина - 2,5 метра, высота по крыше корпуса - 2,7 метра.

Скорость ведения РХМ разведки по пересеченной местности от 5 до 20 км/ч, на дорогах - от 20 до 50 км/ч. Максимальная скорость по шоссе может достигать 105 км/ч. Двигатель - КамАЗ-740.354-450. Мощность, как понятно из названия, 450 л.с. Запас хода по топливу -1200 км. Полная масса - 20000 кг. Интервал рабочих температур: от -50 до +50 градусов.

В настоящее время на вооружение Российской армии уже приняты РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80. Бронеавтомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" стал основой для легкой РХМ-8. Подразделения радиационной, химической и биологической разведки воздушно-десантных войск приняли на снабжение модернизированную РХМ-5М.