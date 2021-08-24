Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид не подтвердил появившуюся ранее в американских СМИ информацию о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу в Кабуле с лидером политического крыла талибов Абдулом Гани Барадаром.

"На данный момент встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ не может быть подтверждена", - заявил представитель талибов в ходе сегодняшней пресс-конференции, трансляция которой велась в Youtube.

Напомним, в понедельник американская газета The Washington Post сообщила о "первой официальной встрече на столь высоком уровне между администрацией Байдена и талибами" после захвата "Талибаном" большей части Афганистана. Издание обратило внимание на "ироничный" факт того, что Барадар "не является незнакомцем для США", поскольку 11 лет назад он был арестован в ходе совместной операции ЦРУ и властей Пакистана и помещен в тюрьму на восемь лет.

"После освобождения из тюрьмы в 2018 году он (Гани Барадар, - прим. "РГ") был главным переговорщиком талибов на мирных переговорах с США в Катаре, результатом которых стало соглашение с администрацией Трампа о выводе войск США. В ноябре 2020 года он сфотографировался с госсекретарем Майком Помпео на фоне позолоченных стульев", - говорится в материале газеты.

На данный момент ЦРУ также не подтвердило факт встречи своего директора с лидером политического крыла движения "Талибан".