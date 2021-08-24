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24.08.2021 20:20
Рубрика: В мире

Талибы создают органы управления Афганистаном

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Движение "Талибан" (запрещено в РФ. - Прим. "РГ") заявило, что в ближайшее время сформирует совет из 12 человек, который станет управлять Афганистаном. Как сообщил журнал Foreign Policy, ссылаясь на свои источники в руководстве движения, возглавят совет три человека: глава политбюро "Талибана" и один из создателей движения мулла Абдул Гани Барадар, стратег талибов мулла Мохаммад Якуб, сын основателя движения муллы Мохаммада Омара, а также Халил Хаккани.

Также в совет 12 могут войти представители прежней афганской администрации, если они согласятся сотрудничать с "Талибаном". В настоящее время идут переговоры с Координационным советом, созданным экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем, с бывшим премьер-министром Абдуллой Абдуллой, с влиятельным полевым командиром Гульбеддином Хекматияром. Судя по некоторым сделанным ранее заявлениям, талибы были бы не прочь привлечь в совет и Ахмада Шаха Масуда-младшего, который сейчас возглавляет сопротивление "Талибану" в районе Панджшерского ущелья. По последним данным, отряды талибов окружили повстанцев, но рассчитывают решить дело мирным путем.

Талибы обещают поделиться властью, включив в совет представителей прежних администраций и, возможно, лидера сопротивления в Панджшере

При этом 18 августа высокопоставленный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими заявил, что в Афганистане будет и верховный лидер, который станет первым лицом в Афганистане, выше главы совета 12. Таким лидером, по словам Хашими, должен быть глава "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада, 60-летний богослов и политик, возглавивший движение в 2016 году.

Талибы также объявили о назначении нескольких временных глав министерств и ведомств, в частности и.о. главы МВД, минфина, минобразования и службы разведки.

Между тем

Директор ЦРУ Уильям Бернс 23 августа тайно встретился в Кабуле с главой политбюро "Талибана" муллой Абдул Гани Барадаром. Как сообщает газета The Washington Post, предположительно, речь шла о перспективах эвакуации американцев и их помощников из Афганистана. Ранее талибы потребовали, чтобы вывод войск международной коалиции под руководством США, которые сейчас контролируют аэропорт в Кабуле, был завершен до 1 сентября, пообещав в противном случае рассматривать американских и прочих солдат как оккупантов.

Фото: ERIC LALMAND / Belga / AFP
Чижов: США вряд ли удастся вывести войска из Афганистана до конца месяца

Администрация Джозефа Байдена изначально и сама обещала завершить эвакуацию к этой дате, но на фоне событий последней недели поползли слухи о том, что дедлайн могут сдвинуть. В частности, эта тема обсуждалась накануне на онлайн-саммите G7, на котором председательствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Продолжаются трудности с эвакуацией из Афганистана. Выяснилось, что временные пункты для вывезенных афганцев совсем не подготовлены. Так, авиабаза Аль-Удейд в Дохе, которую отвели для временного размещения афганских беженцев, оказалась "сущим адом", об этом пишет издание Axois, ссылаясь на находящуюся в его распоряжении электронную переписку Центрального командования ВС США.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на проблему, которую пока забыли в суматохе эвакуации, - это риск распространения коронавируса вместе с беженцами. По словам главы регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмеда Аль-Мандхари, менее 5 процентов населения Афганистана, где распространены "альфа" и "дельта" штаммы, прошли полную вакцинацию против коронавируса.

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