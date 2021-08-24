Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что эвакуация из аэропорта Кабула будет прекращена после 31 августа. Как подчеркнул Забихулла Муджахид, разрешение на дальнейшую эвакуацию иностранных граждан после этой даты будет противоречить соглашениям, достигнутым между талибами и США.

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Youtube, Муджахид также заявил, что движение выступает против того, чтобы афганцы покидали страну. Он обратился с призывом к властям США, чтобы те прекратили соответствующие призывы к афганской элите. Кроме того, представитель талибов заявил, что уже в самое ближайшее время в стране откроются банки, а женщины-госслужащие смогут вернутся на свои рабочие места в обозримом будущем.

По информации телеканала Al Jazeera, талибы сегодня перекрыли все подъездные пути к столичному аэропорту. Теперь туда пускают только иностранных граждан. При этом движение обещает гарантировать безопасность всем, кто пытается выехать из страны.