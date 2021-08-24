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24.08.2021 15:00
Рубрика: Общество

Ученые предсказали сроки наступления новых пандемий

Текст: Юлия Мякишева

Анализ вспышек новых болезней, которые случались за последние четыреста лет, показал, что новые пандемии более вероятны и будут случаться чаще. Так, подобная коронавирусу может случится в течение 59 лет, испанке - в течение 300. А уничтожающий все вирус может появиться в течение 1200 лет.

Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP
Пандемия COVID-19 оказалась стресс-тестом для всего человечества

Исследование ученых из США и Италии показало, что большинство людей за свою жизнь столкнутся с такой пандемией, как COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, вероятность появления подобного заболевания составляет два процента в год. Как передает пресс-служба Дюкского университета слова ученых, если человек родился в 2000 году, то к настоящему моменту с вероятностью в 38 процентов он переживет пандемию, как и получилось на самом деле.

Новые патогены, такие как коронавирус SARS-CoV-2, все чаще появляются в человеческих популяциях, постоянно повышая вероятность появления пандемий. А значит, мир должен пересмотреть риски, ожидания и быть готовым к таким вызовам, увеличить усилия по их контролю и предотвращению в будущем.

В исследовании проанализировали вспышки чумы, оспы, холеры, тифа и новых вирусов гриппа. Ученые заметили различия в скорости возникновения пандемий в прошлом, а также закономерности, которые позволили описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В случае пандемии испанки, которая унесла жизни более тридцати миллионов человек за два года, вероятность возникновения такого события составляла от 0,3 до 1,9 процента в год в течение определенного времени. Как пояснили исследователи, "это значит, что в течение следующих четырех сотен лет может произойти нечто подобное. Но учитывая появление COVID-19, вероятность появления новых вспышек в ближайшие десятилетия вырастет в три раза.

Вероятно, в течение 59 лет мир столкнется с подобной коронавирусу пандемией. А вирус, способный уничтожить всю жизнь на планете, может появиться в течение 1200 лет.

По словам профессора Габриэля Кабула, такой прогноз не гарантирует, что очередная катастрофа ждет человечество через 300 лет. Она может произойти в любой год в течение этого периода.

В исследовании говорится, что в будущих работах ученые должны определить новые меры эпиднадзора, которые учитывают и повышение вероятности пандемий и рост населения, изменения в продовольственных системах, ухудшение состояния окружающей среды и более частые контакты между людьми и животными, и так далее.

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