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24.08.2021 18:40
Рубрика: В мире

И гиря заговорила

Украина отметила 30 лет независимости
Текст: Петр Лихоманов
Во вторник Украина отмечала тридцатилетие провозглашения государственной независимости тогдашним Верховным Советом УССР. Юбилейные торжества запомнились парадом перекрашенной советской военной техники, плачущим президентом и заговорившей на "державной мове" гирей.
Власти Украины подкрепили обещания светлого будущего парадом перекрашенной советской техники. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС Власти Украины подкрепили обещания светлого будущего парадом перекрашенной советской техники. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС
Власти Украины подкрепили обещания светлого будущего парадом перекрашенной советской техники. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Поскольку у власти на Украине сегодня находится группировка непрофессиональных актеров оригинального жанра, праздник вышел с дорогими декорациями и оттенком жизнерадостного слабоумия. Что особо ярко проявилось в речи Владимира Зеленского, поведавшего, например, что украинской конституции не 25, а 311 лет. Он говорил о шведском варианте так называемой "конституции Пилипа Орлика" - вассальном договоре между ошметками войска Мазепы и бежавшим из-под Полтавы шведским королем, а также между гетманом и казаками. Копию документа на латыни на время привезли из Стокгольма в Киев, поскольку оригинал на русском хранится в Москве. Этот договор, ошибочно называемый "конституцией", ни дня не действовал по причине политической ничтожности составителей уже на момент подписания.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Судьба СМИ на Украине незавидна

Но к чему знание исторических нюансов и формальная логика, когда Зеленский говорит президентскую речь. "Мы молодая страна с тысячелетней историей", - заявил он и пообещал вернуть на Украину останки известных украинцев, похороненных за рубежом. Вряд ли он имел в виду похороненных в Кремлевской стене маршалов, ученых и космонавтов, родившихся в Российской империи или СССР, скорее речь об Игоре Сикорском - русском монархисте, которого историки "незалежной" бездумно - как и все, что они делают, - тоже записали в украинцы.

Попытавшись объединить в своей речи все народы Украины, перечисляя их, он поставил русских на последнее место, после крымчаков и караимов. Вся остальная риторика проходила по разряду радужных мечтаний - самый сильный флот, самые красивые бомбардировщики, самая цифровая экономика, которые когда-нибудь будут и уже планируются могучим коллективным интеллектом его офиса.

Парад, как заявлено наблюдателями, получился действительно самым масштабным за последние годы. Советская техника, включая единственный самолет "Ан-225", снова доказала свое качество, а вот с единственным украинским танком "Оплот" случился конфуз - камуфляжная сетка оказалась из столярного скотча. В строю кроме украинцев прошли небольшие делегации из стран НАТО, а над Крещатиком пролетели польские самолеты. Приглашенный на торжества зачинатель жанра "переможных" военных парадов Петр Порошенко в этот раз, как заметили журналисты, демонстративно дремал на стульчике, а вот Зеленский в нужный по сценарию момент пустил слезу.

Показательным стал альтернативный парад неонацистов, "ветеранов АТО" и прочего полукриминального отребья, которое сегодня собирают под свое крыло политические оппоненты Зеленского во главе с мэром Киева Кличко. Они произнесли то, что Зеленский, вероятно, хотел, но постеснялся - что русских нужно убивать, а Донбасс и Крым будут либо украинскими, либо безлюдными.

На празднике по случаю юбилея независимости Украины по Киеву прошли делегации стран НАТО, а над Крещатиком пролетели польские самолеты

Но главным достижением Украины к знаменательной дате стала говорящая "интеллектуальная" гиря c зарядкой от USB. Это устройство местные изобретатели представили к празднованию независимости, рассказав, что после тридцати подъемов гиря говорит "Слава Украине". На каком-то этапе эта новость в местных СМИ перебила разбор небогатых итогов так называемой "крымской платформы" и стала многозначительным символом всего происходящего на Украине, и не только праздника.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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