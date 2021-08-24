Утилизация упаковки даст России 20 тысяч новых рабочих мест

Новости

Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию 01:42
Белый дом опубликует отчет спецслужб США о происхождении коронавируса 01:23
Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана 00:51
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах 00:01
NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта 23.08.2021
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии 23.08.2021
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 23.08.2021
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 23.08.2021
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 23.08.2021
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 23.08.2021
Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана 23.08.2021
В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 23.08.2021
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 23.08.2021
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 23.08.2021
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 23.08.2021
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 23.08.2021
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 23.08.2021
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 23.08.2021
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 23.08.2021
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 23.08.2021
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 23.08.2021
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 23.08.2021
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 23.08.2021
Супермен станет гомосексуалистом 23.08.2021
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 23.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 00:30
Рубрика: Общество

Утилизация упаковки даст России 20 тысяч новых рабочих мест

Текст: Алексей Дуэль
Отрасль по обращению с отходами создаст 20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц после того, как заработает новая концепция расширенной ответственности производителей. Это показали расчеты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), с которыми познакомилась "РГ".

"Мы подсчитали, сколько мощностей потребуется для переработки каждого вида отходов и сколько человек будут заняты их обслуживанием, - объяснил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Выяснилось, что для новых объектов необходимо примерно 20 тысяч работников".

Фото: iStock
Минприроды предложило запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров

Новая концепция расширенной ответственности производителей вступит в силу с 1 января 2022 года. С этой даты производители и импортеры товаров будут обязаны обеспечить утилизацию всей упаковки и частично - самих изделий. Для каждого вида продукции установлен свой норматив (в среднем - 25-30%), каждый год его величина будет увеличиваться минимум на 10%. Компании могут заплатить экологический сбор или обеспечить переработку сами: организовать переработку своими силами или заключить договор с утилизатором.

Для утилизации полимеров стране потребуются почти 8,3 тыс. человек, для работы со стеклом - 600 человек, с резиной - 500 специалистов. Утилизация электроприборов обеспечит 3,5 тыс. рабочих мест, а превращение неперабатываемых отходов (так называемых "хвостов) в RDF-топливо - 528.

Эти рабочие места будут созданы в самых разных городах страны, где будут размещены объекты по переработке отходов, добавили в ППК РЭО. На каждом из них потребуется и управленческий, и производственный персонал самых разных специальностей, уточнили в компании.

Общество Экология Экономика Работа

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ с первого места
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете