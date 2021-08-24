Утверждена предвыборная программа "Единой России"

В основу предвыборной программы "Единой России", которая утверждена на съезде партии открытым голосованием, положено апрельское Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

"С принятием программы работа не заканчивается, даже в случае победы на выборах, а только начинается... У нас есть хороший опыт реализации предыдущей программы, мы действительно возвращались к тому, как она исполняется, буквально каждый месяц проводили заседание предвыборной, а потом программной комиссии", - заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он согласился с предложением одного из лидеров списка "Единой России", главы Минобороны Сергея Шойгу обсуждать программу на больших форумах, в том числе конференциях и съездах партии. Также председатель партии напомнил, что при формировании программы учитывалось мнение граждан, поэтому она имеет полное право называться "народной".

"Именно с этой программой мы пойдем на выборы и уверен, что сможем победить", - заявил Медведев.

По словам политика, после сентябрьских выборов в Госдуму пройдет третий этап партийного съезда. На нем единороссы подведут итоги избирательной кампании.