В Испании захотела остаться лишь половина эвакуированных афганцев

Испания - одно из главных внутриевропейских туристических направлений - оказалась непопулярна у афганских беженцев. За последние дни в страну было эвакуировано около 820 человек. Убежище, согласно данным министерства внутренних дел, запросили лишь 354 из них. Как ожидается, количество обращений увеличится в ближайшие дни или даже часы, поскольку прибывших на расположенную под Мадридом военную базу Торрехон-де-Ардос накануне вечером 260 беженцев только-только успели разместить.

К настоящему моменту лишь около 100 афганцев получили возможность поселиться в Испании, их распределяют по всей стране, кто-то остается в Мадриде, других отправляют в Валенсию, Мурсию, Арагон или другие регионы, пишет La Vanguardia.

Испанию прежде крайне редко выбирали в качестве нового места жительства те, кто хотел уехать из Афганистана. Так, с 2008 года страны ЕС получили порядка 600 тысяч запросов о предоставлении убежища. По данным Итальянского института международных политических исследований, 48,3% из них были отклонены. Испания получила лишь около 1 тысячи таких обращений, рассмотреть успели 766 заявлений, положительный ответ дали в 533 случаях, отмечает Publico.

И это при том, что Испания сама по себе является третьей по популярности страной в Европе (после Германии и Франции) по числу желающих получить тут убежище. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, было подано почти 89 тысяч обращений, в основном представителями стран Латинской Америки. Афганцы составляют лишь мизерную часть просителей.

В то же время Испания является одним из главных перевалочных пунктов на пути в США. По словам представителя госдепартамента Неда Прайса, через пиренейское королевство в ближайшие две недели будут эвакуированы порядка 4 тысяч афганцев. Перед тем как пересечь Атлантический океан, они остановятся на военных базах Морон (Севилья) и Рота (Кадис). Впрочем, аналогичными перевалочными пунктами станут базы в Германии и Италии. Через эти три страны планируется вывезти в США около 15 тысяч беженцев из Афганистана.

С конца июля США эвакуировали уже 53 тысячи афганцев, 48 тысяч из них - за последние 10 дней.