В ПФР напомнили о новом виде "детской" социальной пенсии

Дети-сироты, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию. Выплаты действуют с 2018 года, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия.

"Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, "подкидыши", были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами - поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей", - пояснили в ПФР.

На пособие могут рассчитывать те дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью. Подать его могут сотрудники полиции, орган опеки, а также медицинские или воспитательные организации.

Социальная пенсия в таком случае выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а при поступлении в вуз на очное отделение - до 23 лет. В случае усыновления ребенка выплата пенсии будет прекращена.