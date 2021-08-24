В ПФР рассказали, когда прекращается выплата досрочной пенсии

Если человек предпенсионного возраста остался без работы и у него нет возможности трудоустроиться, ему может быть назначена досрочная пенсия.

"Пенсия в таких случаях устанавливается на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода и назначается по представлению службы занятости", - напоминают специалисты отделения ПФР по Томской области.

При этом у мужчин страховой стаж должен быть не меньше 25 лет, а у женщин - 20. Если человек при этом работал в районах Крайнего Севера, то достаточно иметь 15 календарных лет стажа. А если в районах, приравненных к северным, то 20 лет стажа. "Учитывая, что есть категории граждан, которые имеют право на пенсию в более раннем возрасте (льготная пенсия), чем общеустановленный, то и снижению на два года подлежит именно тот возраст, который дает право на пенсию", - поясняют в ПФР. Человек также должен иметь минимальное количество заработанных пенсионных коэффициентов. В 2021 году - 21 пенсионный коэффициент.

Досрочная пенсия назначается тем, кто официально будет признан безработными. А это происходит, если гражданина увольняют в cвязи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата работников организации, отсутствия у органов службы занятости возможности для трудоустройства и т.д.

При назначении досрочной пенсии служба занятости направляет в территориальный орган ПФР представление о назначении страховой пенсии досрочно и справку о периодах, включаемых в страховой стаж. Далее специалисты ПФР связываются с человеком и просят его подать заявление. Удобнее всего это сделать в электронном виде.

Размер досрочной пенсии безработным определяется по тем же нормам, что и страховая пенсия для граждан, выходящих на заслуженный отдых по возрасту.

Важно иметь в виду, что если человек вновь находит работу и трудоустраивается, то об этом факте он обязан сообщить в территориальный орган ПФР, так как в этом случае выплата досрочной пенсии прекращается.

Если гражданин утаит факт трудоустройства, то ему придется возвращать переплаченную пенсию. В ПФР все равно узнают, что человек начал работать. Это будет видно по отчетам работодателей.