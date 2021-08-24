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24.08.2021 23:10
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак

Текст: Евгения Думанская
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

К началу нового учебного года специалисты Роспотребнадзора напомнили, как выбрать школьный рюкзак для удобства и безопасности детей разного возраста. В пресс-службе ведомства отметили, что от правильного выбора портфеля зависит, в том числе, формирование правильной осанки.

Фото: REUTERS
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Существует технический регламент, которым регулируются размеры, вес, конструкция и безопасность материалов для ученических ранцев, портфелей и рюкзаков. Маркировка таких изделий содержит возраст, для которого они предназначаются. Рюкзак для учеников начальных классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов допускается вес в килограмм.

Ученические портфели и ранцы должны иметь детали со светоотражающими элементами на передних и боковых поверхностях, а также верхнем клапане. Материал стоит выбирать легкий, прочный и удобный для ухода.

Ранцы для младшеклассников предполагают формоустойчивую спинку, плотно прилегающую у спине и обеспечивающую равномерное распределение веса. Длина рюкзака должна быть 300-360 миллиметров, а ширина передней стенки - 60-100. Длина плечевого ремня должна быть не менее 600-700 миллиметров, а ширина в верхней части - не менее 35-40 миллиметров. Эти параметры могут быть увеличены не более, чем на 30 миллиметров.

Как напомнили специалисты, к качеству учебных изданий для учеников младших классов предъявляются особенные требования, и это связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора и адаптации нервной системы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кроме того, требования есть и к весу ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей. Так, ученики 1-2 классов могут носить не более 1,5 килограмма, в 3 и 4 классе вес возрастает до двух килограммов.

Для учеников 5 и 6 классов допустимый вес учебников и письменных принадлежностей не должен превышать 2,5 килограмма. Ученики 7-8 классов могут носить в школу не более 3,5 килограмма, а для старшеклассников допустимый вес составляет до четырех килограммов.

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