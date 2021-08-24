В Швейцарии используют в робототехнике опыт слонов по поднятию тяжестей

Исследователи из Женевского университета расшифровали составные части разнообразных движений, которые слоны совершают своими хоботами. Они считают, что это может помочь наделить роботов совершенно новыми возможностями.

Тысячи мышц хобота слона обеспечивают ему удивительную подвижность - от скручивания, сгибания, растягивания, укорачивания до застывания. С помощью органа обоняния, не имеющего костей, слоны хватают отдельные травинки и переносят грузы весом до 270 килограммов, пишет журнал Blick со ссылкой на издание "Current Biology".

В лаборатории в Женеве ученые поместили хоботы двух умерших слонов из зоопарка в компьютер и магнитно-резонансный томограф, чтобы сделать видимыми различные мышцы. С помощью этого и информации, полученной во время полевых работ, они смогли детально воспроизвести движения хоботов в изображении 3D в компьютерных моделях. Оказалось, что для своих разнообразных потребностей слоны опираются на набор из 17 базовых движений. Они соединяют отдельные блоки таким образом, что в принципе возможно очень большое количество движений, указал профессор кафедры генетики и эволюции Мишель Милинкович.

По его словам, эти подробные анализы хобота слона войдут в проект по робототехнике. До сих пор роботы были чрезвычайно хороши в выполнении одного движения. Но когда дело доходит до новых задач, машины достигают своих пределов.

"Целью было бы создание совершенно нового робота, изготовленного из мягких материалов и способного выполнять широкий спектр движений, например, помочь слабому человеку дотянуться до чашки или встать", - прогнозирует швейцарский исследователь.