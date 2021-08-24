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24.08.2021 14:41
Рубрика: Общество

В Швейцарии используют в робототехнике опыт слонов по поднятию тяжестей

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Женевского университета расшифровали составные части разнообразных движений, которые слоны совершают своими хоботами. Они считают, что это может помочь наделить роботов совершенно новыми возможностями.

Фото: Скриншот с видео
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Тысячи мышц хобота слона обеспечивают ему удивительную подвижность - от скручивания, сгибания, растягивания, укорачивания до застывания. С помощью органа обоняния, не имеющего костей, слоны хватают отдельные травинки и переносят грузы весом до 270 килограммов, пишет журнал Blick со ссылкой на издание "Current Biology".

В лаборатории в Женеве ученые поместили хоботы двух умерших слонов из зоопарка в компьютер и магнитно-резонансный томограф, чтобы сделать видимыми различные мышцы. С помощью этого и информации, полученной во время полевых работ, они смогли детально воспроизвести движения хоботов в изображении 3D в компьютерных моделях. Оказалось, что для своих разнообразных потребностей слоны опираются на набор из 17 базовых движений. Они соединяют отдельные блоки таким образом, что в принципе возможно очень большое количество движений, указал профессор кафедры генетики и эволюции Мишель Милинкович.

По его словам, эти подробные анализы хобота слона войдут в проект по робототехнике. До сих пор роботы были чрезвычайно хороши в выполнении одного движения. Но когда дело доходит до новых задач, машины достигают своих пределов.

"Целью было бы создание совершенно нового робота, изготовленного из мягких материалов и способного выполнять широкий спектр движений, например, помочь слабому человеку дотянуться до чашки или встать", - прогнозирует швейцарский исследователь.

Общество Наука В мире Европа Швейцария

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