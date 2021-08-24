В среду в Новосибирске открывается "Технопром-2021"

Форум "Технопром-2021" - одно из главных мероприятий Года науки. Его ключевым событием будет старт строительства первого в мире синхротрона СКИФ четвертого поколения. Он имеет уникальные характеристики по яркости и интенсивности пучка рентгеновского излучения. Это позволит проводить исследования в различных областях науки - химии, физике, материаловедении, биологии, создавать новые вещества, материалы, высокотехнологичные продукты.

В работе одного из главных мероприятий Года науки участвуют более 1500 ученых, бизнесменов, политиков. Фото: пресс—служба Технопром

Например, синхротронное излучение способно установить структуру рибосомы - "фабрики" живой клетки. А разбивая пучок излучения на много маленьких "иголок" толщиной в несколько тысячных миллиметра, можно так облучать опухоли, чтобы здоровые клетки получали гораздо меньшую дозу радиации и оставались живы.

Синхротроны уже внесли свою лепту в борьбу с пандемией ковида, быстро расшифровав структуру поверхностного белка коронавируса SARS-CoV-2. Это позволило начать поиск лекарства, которое этот белок должно блокировать. По мнению ученых, новый синхротрон СКИФ намного расширит возможности этой уникальной техники. Например, он поможет создавать новые материалы для оборонки, решать задачи информационной безопасности, исследовать параметры взрывной волны и т.д. Объект будет включать 30 экспериментальных станций. Исследования на них смогут проводить несколько тысяч ученых из России и из-за рубежа. Создание СКИФа будет завершено к концу 2023 года. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

А всего работа форума пройдет по семи направлениям: "Зеленые технологии для индустрии и качества жизни", "Прорывные технологии и "мегасайенс", "Цифровые технологии", "Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива", "Форум трансфера технологий. Сибирская венчурная ярмарка", "Кооперация науки и индустрии. Научно-образовательные центры мирового уровня" и "Ценность и цена науки".

В мероприятиях примут участие более 1500 ученых, глав наукоградов и инновационных центров, бизнесменов, представителей власти. В центре внимания самый больной вопрос нашей науки - ее невостребованность промышленностью. Кстати, Нобелевский лауреат Жорес Алферов на всех совещаниях, посвященных ситуации в науке, повторял: наука по большому счету не нужна нашему бизнесу. Соотношение финансирования государства и бизнеса многие годы почти не меняется, оставаясь на уровне 70:30, хотя в ведущих странах ровно наоборот.

И сейчас, по мнению директора-координатора Российской венчурной ярмарки Игоря Гладких, доля России на международном рынке интеллектуальной деятельности составляет доли процента, что совершенно не отвечает имеющимся возможностям и потенциалу. Большинство российских крупных корпораций не разрабатывает новые технологии, а продолжает закупать их по импорту.

Изменить ситуацию должны, в частности, десятки центров трансфера технологий, которые создаются по решению правительства РФ. В программе "Технопрома-2021" пройдет первый в России форум "Трансфер технологий". Будут обсуждаться вопросы, связанные с повышением эффективности технологического трансфера, развитием компетенций игроков этого рынка. Одними из важнейших событий станут встречи корпораций с теми учеными, кто сможет предложить технологические решения для повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

А центральная тема деловой программы - развитие "зеленой экономики". Эксперты обсудят климатические изменения и "углеродную нейтральность" экономики. Каковы возможности у страны для существенного технологического перевооружения и достижения целей экологичности? И, конечно, принципиальный для нашей экономики вопрос - во что обойдется нашей экономике налог на углеродный след в экспортируемой нашим бизнесом продукции? И как его сократить?

По мнению главы минобрнауки Валерия Фалькова, которое он высказал корреспонденту "РГ", введение европейского углеродного налога в 2023 году может оказаться критичным для базовых отраслей нашей экономики, формирующих 40% российского экспорта. В то же время его последствия неоднозначны и для самой Европы, экономика которой в значительной степени зависит от поставок сырьевых ресурсов из других стран. Поэтому необходим тщательный анализ эффектов введения налога как для ЕС, так и для его торговых партнеров, а также выстраивание диалога между Россией и ЕС. Международный форум "Технопром-2021" - это хорошая площадка для построения открытого международного диалога науки, бизнеса и государства по вопросам перехода к "зеленой экономике" и сокращения "углеродного следа", считает Фальков.

Большинство российских корпораций не разрабатывают новые технологии, а закупают по импорту

Еще один "гвоздь" форума - работа научных центров мирового уровня (НЦМУ), которые, по словам Валерия Фалькова, должны стать точками роста российской науки, проводить прорывные исследования, обеспечивая внедрение новых принципов организации науки и управления ею, формирование новых научных кадров. Сейчас в России уже работают 17 НЦМУ, четыре международных математических центра, три геномных, десять выполняют исследования по приоритетам научно-технологического развития России. Уже в 2020 году к работе в НЦМУ привлечены более 4 тысяч специалистов, в том числе более 1300 ведущих ученых, более тысячи молодых исследователей и 340 аспирантов (до 39 лет).