В США оправдали полицейского, убившего сторонницу Трампа

Американский полицейский, застреливший во время январских беспорядков в здании конгресса США Эшли Бэббитт - сторонницу экс-президента Дональда Трампа, полностью оправдан. Решение о законности его действий о время трагических событий на Капитолийском холме вынесли следователи управления полиции Капитолия.

Ветеран американских ВВС Бэббитт, наряду с сотнями других протестовавших против результатов президентских выборов в США, прорвалась в Капитолий 6 января этого года. Затем 35-летняя женщина попыталась пробраться во внутренние помещения. Несмотря на то что она была безоружна, один из офицеров полиции застрелил ее в упор.

Кадры убийства Бэббитт стали символом внутреннего раскола американского общества, часть которого посчитала застреленную женщину героем, а другие, напротив, призывали оправдать полицейского.