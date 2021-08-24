В США оправдали полицейского, убившего сторонницу Трампа

Новости

Роналду намерен перейти в "Манчестер Сити" в это трансферное окно 21:26
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета 21:22
МИД РФ: Москва обеспокоена отступлением Ирана от условий "ядерной сделки" 20:58
Абрамченко назвала причину разлива нефти под Новороссийском 20:40
В среду Москву накроют ливни с градом 20:40
В Подмосковье ночью похолодает до + 1 градуса 20:25
Путин наградил гимнастку Аверину и своего спецпредставителя Шматко 20:19
Утверждена предвыборная программа "Единой России" 20:15
Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 20:01
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 20:00
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 19:49
Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США 19:41
Минюст: Еврокомиссия заплатила телеканалу "Дождь" более 130 тысяч евро 19:17
Опубликованы результаты испытаний вакцины "КовиВак" 19:14
Медведев: "ЕР" предлагает выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей 19:14
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации 19:07
Путин заявил о планах выделить 340 млрд рублей на обновление авиапарка 19:05
МЧС: Из-за лесного пожара под Екатеринбургом эвакуированы 30 человек 19:03
Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики 18:49
Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021" 18:42
Медведев: Предложения в программу "ЕР" поступили от двух миллионов граждан 18:41
Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность 18:33
Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы 18:24
Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя 18:24
В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 20:24
Рубрика: В мире

В США оправдали полицейского, убившего сторонницу Трампа

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Американский полицейский, застреливший во время январских беспорядков в здании конгресса США Эшли Бэббитт - сторонницу экс-президента Дональда Трампа, полностью оправдан. Решение о законности его действий о время трагических событий на Капитолийском холме вынесли следователи управления полиции Капитолия.

Ветеран американских ВВС Бэббитт, наряду с сотнями других протестовавших против результатов президентских выборов в США, прорвалась в Капитолий 6 января этого года. Затем 35-летняя женщина попыталась пробраться во внутренние помещения. Несмотря на то что она была безоружна, один из офицеров полиции застрелил ее в упор.

Кадры убийства Бэббитт стали символом внутреннего раскола американского общества, часть которого посчитала застреленную женщину героем, а другие, напротив, призывали оправдать полицейского.

Патрушев: Все несогласные с мировым диктатом США страны объявляются угрозой
В мире США

Главное сегодня

Путин заявил о возможности впервые в истории РФ решить жилищный вопрос
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине