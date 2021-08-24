В Венецию будут пускать по предварительной записи и после оплаты

Ровно через год попасть в Венецию можно будет лишь по предварительной записи и в случае оплаты особого сбора. Власти "города на воде" решили перейти к конкретным действиям по контролю и сдерживанию турпотока, наносящего колоссальный урон хрупкой и крайне уязвимой "Жемчужине Средиземноморья".

С лета 2022 года пускать в Венецию будут лишь отдыхающих, предварительно записавшихся на специальной онлайн-платформе и указавших срок посещения достопримечательностей. Их будут проводить через турникеты, которые планируется установить на основных подъездных путях исторического центра города. Цена пропуска будет колебаться от 3 до 10 евро, в зависимости от сезона и количества ожидаемых за день туристов. Уточняется, что от покупки "билета" будут освобождены не только местные жители, но и их родственники, а также путешественники, забронировавшие номера в венецианских отелях.