ВЦИОМ: Более 80% россиян довольны своей работой

Граждане РФ в целом довольны своей работой. Во всяком случае, об этом заявили 82% опрошенных ВЦИОМ. Тяготятся местом, где зарабатывают деньги, только 5%.

Гордятся тем, что делают, 89% россиян. Десятая часть сотрудников придерживаются противоположного мнения.

По данным социологов, не желают ничего менять в своей профессиональной жизни 60% респондентов, чаще всего это люди старше 60 лет (их 75%). А вот больше половины молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет пошли бы на смену места и рода деятельности (52%).

Категорически против утверждения, что работа их не развивает профессионально, 46% россиян, согласны с ним 15%.