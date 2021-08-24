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Видео: новое экстремальное увлечение покоряет мир

Текст:   Вадим Давыденко
24.08.2021,  
08:18
Карабкаться как ящерица и извиваться как змея - таков смысл набирающего популярность среди молодежи экстремального вида спорта под названием каньонинг. Энтузиасты преодолевают горные каньоны не по воде, на привычных для всех байдарках или плотах, а как альпинисты, карабкаясь по крутым склонам.

Для начала нужно не так и много - минимальное альпинистское снаряжение, хорошая физподготовка, исправный вестибулярный аппарат и ...никакой клаустрофобии. Потому что оказаться в такой узкой расселине, как в этом видео, и не застрять, не запаниковать и не сломать себе со страху какую-нибудь конечность, это наверно непросто.

Музыкант сделал из костей родственника гитару и записал это на видео

Зато потом, после преодоления природных преград, головокружительной высоты и гнетущей тесноты, когда страх и сомнение в себе отступают, и возникает ненадолго в груди то удивительное чувство, которое мы называем счастьем. Наверное, оно того стоит.

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