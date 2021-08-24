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24.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил исходящие из Афганистана угрозы

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
После рабочих выходных президент продолжил активный график и принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Лидеры поручили до 16 сентября выработать ответ на исходящие из Афганистана угрозы.

Владимир Путин сам предложил созвать это мероприятие, и глава Таджикистана Эмомали Рахмон организовал все в весьма сжатые сроки. Обсуждение шло в закрытом формате. В нем также приняли участие премьер-министр Армении, президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ

В своем выступлении президент России, как и другие участники, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят оттуда, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территорию государств ОДКБ, пресекать вербовку граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика. Поэтому по линии ОДКБ предстоит очень внимательно отслеживать развитие событий, рассказал Песков.

И Путин, и другие участники саммита выразили особую озабоченность тем, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. "РГ") сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции. "Это очень опасная тенденция, которая представляет угрозу для пространства ОДКБ", - отметил Песков.

Президент России достаточно подробно проинформировал участников заседания о своих недавних обстоятельных телефонных разговорах по афганской тематике с президентами Турции, Ирана, Франции и премьер-министром Италии. И конечно, этот вопрос "был высоко на повестке" переговоров в Москве с канцлером ФРГ, добавил Песков. В целом есть понимание необходимости координировать подходы в рамках ООН, Совбеза ООН, "двадцатки" - и это акцентировал Путин в своем выступлении.

Важно не допустить проникновения радикального исламизма на территорию стран ОДКБ

Речь шла и о ситуации в провинции Панджшер. На заседании упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы, сказал Песков. "Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - подчеркнул он. И Москва не планирует выступать посредником между сторонами.

По итогам лидеры решили поручить советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальные угрозы из Афганистана. "Возникают реальные риски для всего Евразийского региона и мира в целом", - пояснил Песков. Лидеры рассчитывают, что поручение будет исполнено до 16 сентября - в этот день они соберутся на полноформатной сессии в Душанбе и продолжат диалог.

Путин заявил о готовности поставить материальную помощь для укрепления таджикской границы, сообщил на пресс-конференции генсек ОДКБ Зась. "Отмечалось, что стремительный уход из Афганистана войск США и союзников по коалиции, происходящая в Афганистане деградация обстановки повышают угрозы безопасности Центрально-Азиатскому региону, а в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - подчеркнул он.

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