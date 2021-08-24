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24.08.2021 23:50
Рубрика: Власть

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8543)
Президент Владимир Путин подписал два указа по единовременным денежным выплатам всем гражданам, получающим пенсию. В целях социальной поддержки постоянно проживающие в России пенсионеры получат единовременно по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Заявлений подавать не нужно - Пенсионный фонд сделает все сам на основании имеющихся документов. Финансированием расходов займется правительство.

Получение этой выплаты не учитывается при определении права на иные выплаты и при предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных законодательством. Удерживать имеющиеся долги и взыскания из этой суммы нельзя.

Фото: РИА Новости
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Один указ назначает выплату тем, кто проходил службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения РФ, второй - остальным пенсионерам.

Напомним, с предложением выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей Владимир Путин выступил на встрече с представителями "Единой России" в воскресенье, 22 августа. Президент подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры, в том числе и работающие, и военные. Прибавка к пенсии в тысячу рублей "подъедается" инфляцией, объяснил он необходимость такой соцподдержки. "Тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд, недостаточно", - сказал Путин. Для пенсионеров инфляция выше средней из-за другой структуры потребления, пояснил он.

Указы подписаны в продолжение работы с инициативами по выплатам, прозвучавшими в воскресенье, подтвердил вчера журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Имеются в виду все пенсионеры и военные пенсионеры", - добавил он.

Иные новые выплаты другим категориям граждан пока не планируются. "В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", - заявил Песков. "Давайте не забывать про выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации, это очень важно", - напомнил Песков.

На разовые выплаты пенсионерам (10 тысяч рублей) и военнослужащим (планируются в размере 15 тысяч рублей), о которых говорил президент, потребуется около 500 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд руб.", - оценил он. Средства будут взяты из тех доходов, которые бюджет получает в этом году. "Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали. Бюджет выполняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 трлн руб.", - сообщил глава минфина.

Между тем

Сегодня, 25 августа, президент проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. В преддверии нового учебного года участники заседания обсудят комплекс мер по повышению качества общего образования в регионах, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования, сообщили в пресс-службе Кремля.

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