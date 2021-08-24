Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное

Владимир Путин на съезде "Единой России" объявил о новых мерах социальной поддержки и программах развития, которые коснутся здоровья, образования и качества жизни людей. Так, в ближайшие годы будет расширена линейка соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. Обещанные разовые выплаты получат все без исключения пенсионеры, военные, а также курсанты и сотрудники правоохранительных органов. Еще президент предложил запустить в стране новую программу по расселению аварийного жилья и ввести запрет на списание социальных выплат и пособий в счет погашения долгов, а уже списанные средства соцподдержки банки должны людям вернуть.

Владимир Путин во вторник лично принял участие во втором этапе съезда "Единой России", который прошел в "Экспоцентре". Президент внес свои предложения в предвыборную программу партии.

"Как действующий глава российского государства, как гражданин России считаю необходимым внести свои предложения и отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого, стабильного развития страны: для ее суверенитета, для безопасности наших граждан", - заявил Владимир Путин, выступая на съезде. Он подчеркнул, что "Единая Россия" берет на себя моральное обязательство добиться заявленных планов. Путин заметил, что жители практически всех регионов страны стали "настоящими соавторами партийной программы", и поэтому сам документ, безусловно, можно назвать народным.

"Понимаю, и мы с вами знаем, что на правящей политической силе всегда лежит ответственность за все, за все проблемы страны. И всегда это перекладывается на ваши плечи. Но вы вели себя до сих пор ответственно, и программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить", - оценил президент.

Пенсионерам - 10 тысяч быстро и без сбора справок

Одна из приоритетных задач - забота о людях старшего поколения. "Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме", - призвал Путин.

Национальной идеей, образом будущего России должна стать большая крепкая семья

Президент поручил правительству максимально оперативно организовать единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. "Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок", - подчеркнул он. Путин отметил, что именно пенсионеры в пандемию больше всего времени провели в домашних условиях, у них было много незапланированных расходов - на лекарства, средства защиты, другие непредвиденные траты.

Президент подчеркнул, что выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена всем пенсионерам - и работающим, и неработающим. Кроме того, ее получат военные пенсионеры. На будущий год также предусмотрена индексация пенсий выше инфляции. "Именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", - добавил президент.

Военным - 15 тысяч без учета звезд на погонах

Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Президент также предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане", - подчеркнул президент. Путин отметил, что знает об определенных диспропорциях в уровнях дохода военнослужащих министерства обороны, правоохранительных органов.

"Здесь, безусловно, должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию. Соответствующее поручение у правительства есть. Если нужна будет какая-то поддержка на уровне законодателей - тоже обращаю ваше внимание на это", - сказал президент.

Глава государства также попросил депутатов провести повышенную индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции в 2022 и 2023 годах.

Поддержка семей - от рождения ребенка и дальше

Очень важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, считает президент.

"Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 7 лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет - расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы", - сказал Путин. Он также обратил внимание, что все говорят о национальной идее и образе будущего России. "Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно", - отметил президент.

Социальные выплаты - под защиту закона

Путин предложил незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

Он также заявил, что банки должны вернуть гражданам ранее списанные за долги средства социальных выплат. "Причем, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", - подчеркнул Путин. "С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко", - добавил президент.

Помочь людям найти работу

Важно найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, поставил задачу Путин. Президент отметил, что сейчас уровень безработицы - 5% , и она продолжает снижаться.

Нужно запустить программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров

"Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко ни холодно, все равно, что мы рассуждаем на эту тему", - сказал президент. Путин заявил, что есть уже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. "Прошу партию "Единая Россия" энергично подключиться к реализации этих планов", - призвал президент.

Путин также поручил разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. "Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход", - сказал он.

Расселить граждан из аварийного жилья

Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья. "Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 млн квадратных метров", - сказал президент. В качестве первоочередного шага он предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета. Президент также попросил "Единую Россию" поддержать это предложение, учтя его в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов.

Никого нельзя принуждать к вакцинации

Нельзя грозить увольнением за отказ прививаться от коронавируса, заявил Владимир Путин. Президент напомнил, что нужно убеждать людей в необходимости привиться. "Недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно", - сказал президент.

Он также добавил, что опасную эпидемию победить можно только вместе. "По сути, главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что страна гордится своими медиками и медицинским сообществом: врачами, фельдшерами, медсестрами. Они "трудятся напряженно, самоотверженно, без всякого преувеличения, не жалея себя", обеспечивают плановую медицинскую помощь, спасают людей, борются за их здоровье, в том числе в красных зонах.

Медицинская реабилитация в РФ должна стать современной и доступной для граждан. Пандемия коронавируса показала не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, отметил Путин. Президент напомнил, что уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна помогать людям эффективно преодолевать последствия болезней и травм. На ее реализацию будет направлено 100 млрд рублей, из них 60 млрд рублей в ближайшие 3 года.

Обновить авиапарк страны и почту

Владимир Путин подчеркнул, что нужно уделить особое внимание организации медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных территориях. "Завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей", - сообщил президент.

"Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ", - сказал президент. "В соответствии с действующим законом правительство вправе направить эти средства самостоятельно, но там есть и значительная часть федерального бюджета, а это решение будет зависеть от вас после формирования парламента. Прошу вас обратить на это внимание и поддержать эти решения", - обратил внимание президент.

Отдельно он заявил, что "Почта России" должна получить ресурсы для обновления своих отделений. "Они есть почти в каждом сельском населенном пункте. Нужно предусмотреть ресурсы на их обновление, чтобы здесь могли, например, вести доставку лекарств, продуктов, предоставлять справки и выписки с единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы, оказывать другие услуги, необходимые людям", - сказал президент.

Поддержать фермеров и защитить малый бизнес

Путин призвал активнее поддерживать фермеров, отметив, что сельское хозяйство - флагман развития экономики. "Полностью разделяю настрой партии уделять больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую без посредников продавать свою продукцию", - сказал Путин. По его словам, реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания.

Путин также предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса. "При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", - уточнил он.

Извлечь уроки из лесных пожаров

На защиту лесов и борьбу с пожарами в России будет выделено 24 миллиарда рублей. По словам президента, на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели.

На программу обновления авиапарка будет выделено 340 миллиардов рублей

"Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос, важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении ЧС", - добавил Путин. Он также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах.

Обеспечить безопасность страны

У России есть эффективные возможности по защитите граждан от терроризма. "Кому-то может показаться, что подобные угрозы уже миновали, да и вообще они были давно и не у нас. Напомню, это было совсем не так давно и именно у нас. На Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. Если бы мы не разгромили их, не дали бы сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - напомнил президент. По словам Путина, Россия стала практически единственной страной, разгромившей крупные террористические формирования, ликвидировавшей бандподполье.

Президент также подчеркнул, что РФ не собирается втягивать свои войска в "конфликт всех против всех" в Афганистане. "Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши Вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит", - сказал он. На фоне ситуации в Афганистане Путин также поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ по всем линиям.

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, подчеркнул президент.

"Дети, родительская любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны", - подчеркнул президент. По его словам, чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. "И что очень важно - надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", - заключил президент.

Тем временем

"Единая Россия" утвердила предвыборную программу

На съезде во вторник "Единая Россия" открытым голосованием приняла программу, с которой пойдет на выборы. Об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев. В основу программы положено апрельское Послание президента Федеральному Собранию. Кроме того, в документ собирались предложения граждан, они обсуждались на встречах с избирателями, экспертных площадках, поэтому в партии программу называют народной.

Основные разделы программы касаются поддержки семей, благополучия граждан, развития сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и образования, защиты суверенитета страны. В частности, предлагается выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей.

Отдельно Медведев отметил, что "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ. "Благополучие людей" - так назван первый большой раздел программы. В этом смысл нашей социальной политики. Там был определен целый комплекс направлений работы. В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", - сказал председатель партии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести меры по упрощению погашения ипотеки семьям с детьми до 3 лет, для которой использовались средства материнского капитала. Также она отметила, что в программу партии вносится предложение по внедрению института сертифицированных нянь.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после выборов в Госдуму, и сделать такие конференции ежегодными. "Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун", - подчеркнул Шойгу.