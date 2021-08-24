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24.08.2021 17:38
Рубрика: Общество

Во Франции найден самый большой клад артефактов бронзового века

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В окрестностях французского города Ганнат археологи обнаружили четыре металлических клада, относящихся к позднему бронзовому веку. Ученые, хотя раскопки еще продолжаются, полагают, что найдена местность с самым большим количеством артефактов данного периода во Франции.

Как сообщает Pourlascience, первые предметы были обнаружены в 2017 году, но клад был разграблен мародерами и его остатки демонстрируются в музее Анн-де-Божеу в Мулене. Полноценные раскопки начались в 2019 году под руководством археолога Пьера-Ива Милсента и продолжаются до сих пор.

Фото: Сергей Мардело/ РГ
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Ученые обнаружили остатки необычно большого укрепленного поселения, датируемого примерно 800 годом до н. э. Поселение площадью 30 гектаров было защищено двойным рядом крепостных валов, деревянным частоколом с земляным рвом, а каменные стены были высотой около шести метров.

В керамических сосудах находились десятки прекрасно сохранившихся бронзовых изделий. На дне сосудов лежали украшения - браслеты, подвески, пряжки для ремней. Затем шло оружие - топоры, ножи, кинжалы, наконечники копий. Сверху хранилась фурнитура от колесниц и конской сбруи.

"Один интригующий элемент, который никогда раньше не встречался в контексте бронзового века: речная галька, специально подобранная по цвету. В одном из кладов были белые камешки, в другом-красные", - сообщает издание.

Подобным образом расположены артефакты и в других кладах. Несмотря на 2800 лет бронзовые предметы находятся в исключительном состоянии сохранности.

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