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24.08.2021 22:15
Рубрика: Экономика

Во сколько обойдется отдых в Египте и других странах в "высокий сезон"

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Туроператоры открыли ранние бронирования зарубежных туров на конец осени и зиму. Пока отдых в Египте в "высокий" сезон стоит даже меньше, чем летом, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии.
Лучший период для отдыха в Египте - с начала октября до конца марта, когда нет испепеляющей жары. Фото: Getty Images Лучший период для отдыха в Египте - с начала октября до конца марта, когда нет испепеляющей жары. Фото: Getty Images
Лучший период для отдыха в Египте - с начала октября до конца марта, когда нет испепеляющей жары. Фото: Getty Images

Например, недельные туры в Египет на ноябрь в отель "три звезды" по системе "все включено" сейчас стоят от 36 тысяч рублей на человека, рассказал представитель TUI. Это дешевле, чем было в августе и сентябре, когда подобные туры стоили около 40 тысяч рублей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Лучшее время для отдыха в Египте - с октября до конца марта. В этот же период "высокий" сезон наступает в Доминикане, ОАЭ, на Мальдивах, Кубе. Туры в Доминикану на осень в отель "пять звезд" с системой "все включено" сейчас продаются примерно от 190 тысяч рублей на двоих за 10 дней, указывают в ANEX Tour.

Уже бронируют отдых в ОАЭ на новогодние даты, а на Мальдивы - даже на майские праздники 2022 года, добавляют в TEZ Tour. В компании отмечают, что с некоторой долей вероятности цены на ноябрь и декабрь могут снизиться.

На осень и зиму доступны также туры на Сейшелы, в Мексику, Шри-Ланку, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. При этом туристы обращают внимание на правила въезда. Глубина бронирований выше на тех направлениях, где лояльнее требования к туристам, например, в Доминикане не требуют ПЦР-тест и не заставляют проходить карантин, замечает он.

Глубина бронирования выше на тех направлениях, где лояльнее требования к туристам, связанные с пандемией коронавируса

Пока конкуренция на рынке давит на цены. Ранние бронирования идут не так активно, как до пандемии, отмечает Горин. На Новый год пока появилось 10-15% бронирований. В 2019 году на эту дату показатель был в разы больше. Туристы вносят предоплату примерно 30%. Некоторые туроператоры предлагают специальные акции. Провести бронирование тура можно всего за три тысячи рублей. Основную сумму разрешают внести за несколько недель до вылета.

К ноябрю ситуация будет меняться. Предложений, скорее всего, станет больше, но и спрос может быть большим. Если Вьетнам, Индонезия, Таиланд так и не откроются для российских туристов, цены на открытые направления могут пойти вверх. Впрочем, пока сами туроператоры не хотят брать на себя больших финансовых обязательств, не имея уверенности по многим направлениям, говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Турбизнес ждет какого-то согласованного решения международного сообщества о введении "зеленых" паспортов и единых принципов въезда туристов. До конца сентября вряд ли стоит ждать активных ранних бронирований, этот месяц станет пограничным, считает он. Впрочем, цены на пиковые даты, такие как Новый год, в любом случае повысятся. До пандемии повышение в среднем составляло примерно 15%, добавляет Голов.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Правительство Минтранс Росавиация Пандемия коронавируса COVID-19

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