Возвращается в расписание пассажирский поезд Брест - Москва

В первый осенний день возвращается в расписание ежедневный поезд №28/27 Брест - Москва через станцию Барановичи-Полесские, информирует БЕЛТА. Согласно уточнению белорусской железной дороги, с 1 сентября из Бреста состав стартует в 18:23. В российскую столицу он будет прибывать на следующий день в 9:23. А из Москвы поезд будет отправляться в 23:30 и приезжать в город над Бугом на следующий день в 14:46.

Правда, в руководстве БЖД напоминают, что "проезд на поездах, курсирующих в сообщении с Россией, предусмотрен только для граждан Беларуси и РФ". При этом граждане РБ, следующие в Россию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Кроме того, напоминают в транспортном ведомстве, следует соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Кстати, в настоящее время внутри Союзного государства, поясняет агентство, организовано движение тринадцати пар международных пассажирских составов. Они следуют по маршрутам: Минск - Москва, Минск - Адлер, Брест - Москва, Брест/Минск - Санкт-Петербург, Гомель - Москва, Полоцк - Москва, Гомель - Санкт-Петербург, Калининград - Москва, Калининград - Санкт-Петербург и Калининград - Адлер.

Что касается оперативной информации о графике движения поездов и правилах проезда, то ее советуют получать на сайте БЖД, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47.