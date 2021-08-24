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24.08.2021 03:25
Рубрика: Общество

Врач объяснил, что делать после контакта с инфицированным SARS-CoV-2

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что нужно делать человеку после контакта с коронавирусным больным. По словам специалиста, никаких особых мер принимать не нужно. Например, не надо сразу же бежать делать ПЦР-тест.

Фото: EPA
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"К счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом - это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", - объяснил Водовозов.

Он напомнил, что у большинства заразившихся сейчас выявляют "дельта"-штамм, у которого более короткий инкубационный период - от двух до пяти дней. О заражении человек узнает довольно быстро.

При появлении характерных симптомов COVID-19 (повышенная температура тела, потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства) - вызывайте врача.

Врач также отметил, что чем плотнее был контакт с инфицированным - тем выше вероятность заразиться. "Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", - сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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