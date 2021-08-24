Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе

Для комфортного возвращения ребенка в учебный процесс нужно заранее помочь ему восстановить рабочий режим дня, рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян.

Так, по словам врача, в среднем школьнику необходимо спать ночью около 10 часов, а вставать вскоре придется рано. "Постепенно срезайте позднюю вечернюю активность ребенка и приучайте его снова ложиться спать и просыпаться в правильное время", - советует он.

Хачатурян также рекомендует за несколько дней до начала учебы начать заниматься в плавном режиме: читать, повторять пройденный материал, решать примеры и задачи, чтобы вспомнилась привычка сидеть за партой с ручкой и тетрадью. Все это можно делать в игровой форме. Например, если за лето у ребенка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел - это будет стимулировать умственную активность.

Помимо этого врач предлагает перед школой подвести итоги лета с ребенком, расспросить его о том, хорошо ли он отдохнул и как бы хотел провести следующие каникулы, обсудить радостные стороны начала учебы. "Перед возвращением в класс дети обычно нервничают. Вспомните про школьных друзей, узнайте, по кому ребенок успел соскучиться, с кем хочет увидеться, что планирует рассказать о своем лете - это также станет стимулом к возвращению в школу", - говорит доктор.

Психотерапевт обратил внимание, что детям обычно нравится новая яркая канцелярия, тетрадки, портфели и другие атрибуты школьной жизни. Совместный выбор этих вещей может задать позитивный тон ожидания нового учебного года, отметил он. Также хорошо выбрать с ребенком подарок или букет для учителя - это поможет настроиться на первый учебный день как на праздник. Подарок к началу нового учебного года можно преподнести и ребенку. "Дети любят подарки, а если он будет приурочен к возвращению в школу и связан с учебной деятельностью - это настроит школьника на радостное ожидание учебного года", - подытожил Хачатурян.