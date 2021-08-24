Врач рассказал о влиянии ожирения на тяжесть течения COVID-19

Пациенты с лишними килограммами переносят COVID-19 тяжелее, чем люди с нормальным весом. Такой вывод сделал врач терапевт, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов, передает "5 канал".

Дело в том, объяснил специалист, ожирение затрудняет дыхание, особенно во сне, когда человек лежит. Большой живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Проблемы с дыханием приводят к снижению количества кислорода в крови, что чревато многими осложнениями из-за недостаточного питания тканей и органов. И на искусственной вентиляции легких зачастую лежат именно пациенты, страдающие ожирением.

Чтобы не развилась легочная недостаточность, людям с лишним весом рекомендуется проходить обследования с помощью респираторного мониторирования, которые позволяют выявить нарушения дыхания и исправить их с помощью специальной терапии. Это нужно делать не только во время лечения коронавируса, но и в обычной жизни.