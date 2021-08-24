Врач рассказала о каше с незаменимым для сердца составом

Много незаменимого для сердечно-сосудистой системы фосфора, а также калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин. Все это есть в составе перловки, которую рекомендует включить в рацион врач-диетолог Ольга Кораблева.

Кроме того, перловку называют "кашей красоты", так как в ней содержится белок, от которого зависит внешний вид и здоровье кожи. Также в составе продукта минимум жиров (1,1 грамма на 100 граммов), поэтому его можно смело включить в список диетических. Но людям с непереносимостью глютена от такого гарнира лучше отказаться.

"Самое главное - не переедать: перловка провоцирует газообразование", - предупредила диетолог в беседе с РИА Новости.

Врач посоветовала "для комфортного усвоения перловку готовить долго: не менее 50 минут". В идеале следует замочить крупу на ночь перед приготовлением.