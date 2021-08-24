Врач рассказала о каше с незаменимым для сердца составом

Новости

МИД РФ: Россия обойдется без транзита газа через территорию Украины 07:47
США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин от COVID-19 07:23
В Чите закрыли детский сад после отравления детей 06:35
Тропический шторм "Омаис" обрушился на Южную Корею 06:23
Погода в Москве 24 августа: Преимущественно без осадков и до +21 градуса 06:07
Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка" 05:53
Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана 05:35
В Приморье военные установили рекорд на конкурсе "Морской десант" 05:10
Селевой поток повредил газопровод в Дагестане 04:50
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов 04:33
В Приморье военнослужащий отправлен в колонию за вымогательство 04:29
Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек 03:50
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19 03:25
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника 02:50
В Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров введен режим ЧС 02:21
Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию 01:42
Белый дом опубликует отчет спецслужб о происхождении коронавируса 01:23
Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана 00:51
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах 00:01
NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта 23.08.2021
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии 23.08.2021
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 23.08.2021
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 23.08.2021
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 23.08.2021
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 23.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 06:56
Рубрика: Общество

Врач рассказала о каше с незаменимым для сердца составом

Текст: Оксана Грибанова

Много незаменимого для сердечно-сосудистой системы фосфора, а также калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин. Все это есть в составе перловки, которую рекомендует включить в рацион врач-диетолог Ольга Кораблева.

Фото: iStock
Не любит воду: Врач предупредила о небезопасном способе есть дыню

Кроме того, перловку называют "кашей красоты", так как в ней содержится белок, от которого зависит внешний вид и здоровье кожи. Также в составе продукта минимум жиров (1,1 грамма на 100 граммов), поэтому его можно смело включить в список диетических. Но людям с непереносимостью глютена от такого гарнира лучше отказаться.

"Самое главное - не переедать: перловка провоцирует газообразование", - предупредила диетолог в беседе с РИА Новости.

Врач посоветовала "для комфортного усвоения перловку готовить долго: не менее 50 минут". В идеале следует замочить крупу на ночь перед приготовлением.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника
Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете