ВС РФ разрешил подавать иски к иностранным интернет-магазинам и соцсетям

Российские суды обязаны принять иски к иностранным компаниям, если они целенаправленно предлагают свои товары российским гражданам. Такие ключевые разъяснения сделал Верховный суд России на примере конкретных дел.

В одном случае россияне попытались вылечить зубы в соседнем государстве, но отношения с тамошними стоматологами что-то не заладились. В другом деле граждане потребовали от администрации иностранной соцсети разблокировать их аккаунты. Ответчики по обоим искам находятся за границей. Вправе ли российские суды послать им повестку? Теперь - да.

Специальные разъяснения - по каждому делу отдельно - даны в двух свежих обзорах судебной практики Верховного суда России. Это значит, что нам не придется ехать судиться за границу, если нас обидит какой-то иностранный интернет-охотник за нашими рублями.

Сегодня многие популярные у россиян сервисы зарегистрированы на территории иностранных государств. Не будем их называть поименно, они и так известны. Но многие из нас привыкли покупать билеты, бронировать гостиницы и даже заводить знакомства в режиме онлайн. Хорошая новость: все, кто нам что-то продает или оказывает по Сети какие-то услуги, должны соблюдать российские законы о защите прав потребителя. И даже если за товаром или услугами нас зовут в гости, как те же стоматологи, отвечать им придется здесь.

Прецедент создала жительница Мурманска Елена К., решившая поставить импланты за рубежом.

Сама стоматологическая клиника находится за границей. Но ее сайт активно зазывает граждан России, цены указаны в российских рублях

"К. обратилась в суд с иском к частному медицинскому унитарному предприятию о расторжении заключенного между сторонами договора на оказание медицинской услуги с применением дентальных имплантатов, взыскании стоимости услуг, - рассказывают в Верховном суде России. - В обоснование иска К. ссылалась на оказание ей ответчиком медицинской услуги с существенными недостатками".

Нижестоящие суды поначалу отказались рассматривать иск, полагая, что у них нет соответствующих полномочий. Мол, у тамошних врачей есть свои судьи. Верховный суд России не согласился с такой позицией, решения об отказе были отменены, материалы были вновь направлены в первую инстанцию, как сказано в обзоре, "для решения вопроса о принятии искового заявления к производству суда".

Как пояснили в суде, из контента официального сайта ответчика следует, что на нем размещена информация о предоставлении ответчиком как медицинским учреждением стоматологических услуг иностранным гражданам, в том числе гражданам РФ.

Причем информация об этом дается на русском языке, цены на услуги обозначены в российских рублях. Иными словами, медикии активно ищут клиентов именно в России, а значит, должны отвечать за качество по нашим правилам.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что еще два года назад пленум Верховного суда Российской Федерации принял постановление, которое разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права. "Одно из важных разъяснений касалось покупок в иностранных интернет-магазинах. Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа продукции, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права", - отметил он. По его словам, сейчас эти правовые позиции суды начали активно применять в ходе повседневной практики.

"Свежие разъяснения Верховного суда России позволят закрепить положительную тенденцию", - подчеркнул председатель правления АЮР.

Есть несколько критериев, на которые должны обращать внимание суды, решая, принимать иск к рассмотрению или нет. Требования можно распространить на компании, которые, как сказано в документе, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя". Например, сайт в интернете на русском языке уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут.

Если иностранный продавец не удовлетворит добровольно законные требования, его оштрафуют

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)", - поясняет Верховный суд.

Таким образом, с иностранного продавца, обидевшего клиентов, можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы.

"Важно учитывать, что эффект от судебной защиты прав потребителей в случае обращения потребителей в суд на территории России может быть достигнут только при наличии у России соглашения с иностранным государством об оказании правовой помощи. Такое соглашение Россией заключено с Китаем, Республикой Кипр, Финляндией, Индией, Турцией, Польшей и некоторыми другими странами", - пояснили не так давно в управлении Роспротребнадзора по Пермскому краю.

Полный перечень таких соглашений есть на сайте Минюста России.