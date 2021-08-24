За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса

Знаменитый музыкант перенес в начале августа успешную медицинскую процедуру, название которой не разглашал. Он спешил вернуться на сцену, чтобы принять участие в осеннем туре "роллингов" No Filter, но лечащие врачи сообщили Уоттсу, что ему "нужен полноценный отдых и восстановление сил".

- Я упорно работаю над тем, чтобы полностью прийти в форму, однако я вынужден согласиться с рекомендацией специалистов и дать этому больше времени, - рассказал он тогда журналистам. - После всех ожиданий фанатов, которые держали все это время билеты на наш тур, нам не хотелось разочаровывать их очередной отсрочкой или отменой. Поэтому я попросил моего хорошего друга Стива Джордана заменить меня…

Поклонники верили, что Уоттс восстановится быстро, да и сменщик Джордан очень ждал его возвращения, говоря в середине августа:

- Для меня огромная честь и привилегия заменять Чарли в этом туре… Но никого не будет счастливее меня, когда Чарли скажет мне, что готов вернуться за установку!

Да, Чарли Уоттс был удивительным музыкантом, которого любили и уважали не только поклонники рока, но и коллеги по сцене. За скоростную и мощную игру с массой нюансов, сбивок, оригинальных исполнительских решений и за какую-то особенную аристократичную манеру игры.

За ударной установкой он казался благородным невозмутимым мудрецом, который сверху поглядывает на своих всегда бурлящих эмоциями и спонтанными идеями на сцене друзей-"роллингов". Подбадривает их своими ритмами, а иногда сдерживает строгим, добродушным взглядом, чтобы концерты не теряли цельность и не превращались в праздник амбиций и непослушания, как не раз бывало с несдержанными в эмоциях и порой эгоистично увлекающимися своим пением и игрой Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Особенно в 60-70-е…

Можно сказать, что без спокойного, невозмутимого, похожего на денди или случайно оказавшегося на вакханалии лорда, держащегося на дальнем плане, Rolling Stones не просуществовали бы так долго. Чарли пришел в группу в январе 1963 года, на втором году ее существования. И оказался в ней довольно случайно: сам он любил джаз и блюз, играл в своей команде, но в клубе познакомился с Джаггером и Ричардсом. И те несколько месяцев уговаривали его войти в состав в Rolling Stones.

Да, Уоттс не очень вписывался, как это принято говорить, "в стилистику группы": он не был развязным, не был манерным, никогда не считался позером и не соглашался, как Мик или Кит, принимать на сцене эффектные и так нравящиеся девчонкам рокерские позы.

That signature style of not hitting the hi hat when he hit the snare. https://t.co/LyGBLIdumG — Jason Martinez (@JasonFox29) August 24, 2021

Зато он был наверное единственным, кто действительно умел играть, по крайней мере в 60-х - начале 70-х. Знал нотную грамоту, законы гармонии, сольфеджио… Хотя это, наверное второстепенно. Но сути не меняет: именно Чарли Уоттс цементировал группу, своими могучими ударами четко формировал ритмические структуры ее хитов, подсказывал новым друзьям некоторые музыкальные правила.

И, главное, мирил их, эмоциональных, порой самовлюбленных, сдерживал своей спокойной ироничной улыбкой…

Кстати, и пил меньше других, поэтому тоже был незаменим в этой отчаянной, неугомонной и порой пускающейся на разные эффектные, но опасные для здоровья эксперименты шумной братии под названием The Rolling Stones. А когда кого-то из троицы Джаггер - Ричардс - Джонс снова арестовывали за употребление незаконных препаратов, именно спокойный, невозмутимый, со все понимающей невозмутимой улыбкой Уоттс ехал их выкупать под залог. И ему - хорошо одетому и не пользующемуся лапидарным языком обычно не отказывали. И удивлялись, что кто-то в группе трезв и столь тих и доброжелателен.

И Энди Уорхолл, разработавший для Rolling Stones их фирменный логотип - высунутый язык - больше всего общался именно с Уоттсом. Не забыть бы сказать и о том, но Чарли - единственный, кто получал высшее образование - графического дизайнера. Он с распростертыми объятиями был принят на работу в престижное рекламное агентство, но предпочел дружбу и музыку с "роллингами".

Шли годы, кто-то уходил, Джонс утонул в своем бассейне, Ричардс долго лечился от зависимостей, менялись гитаристы, потом басисты, но Чарли всегда оставался в группе. Был надежен и спокоен как кремень: вокруг него строилась ритм-секция, кипели идеи, а он спокойно делал свое дело и был для всех остальных и надеждой, и опорой, и лучшим верным другом. Это как когда в доме есть свой спокойный, сдержанный, благодушный и все умеющий хозяин…

В 2004 году у Чарли Уоттса был обнаружен рак горло. Сделали две операции, очевидно, успешные, раз он вернулся на сцену.

Что именно произошло сейчас, - возник ли рецидив, или случилась другая напасть, в Rolling Stones пока не сообщают. Официальный представитель группы ограничился просьбой " не беспокоить членов семьи покойного, участников группы и близких друзей в это трудное время"…