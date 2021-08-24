За сутки в России подтверждено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Московская область 1125
- 2 Москва 1105
- 3 Санкт-Петербург 600
- 4 Свердловская область 521
- 5 Ростовская область 483
- 6 Пермский край 474
- 7 Воронежская область 463
- 8 Красноярский край 445
- 9 Самарская область 434
- 10 Нижегородская область 427
- 11 Иркутская область 395
- 12 Омская область 391
- 13 Челябинская область 377
- 14 Республика Крым 349
- 15 Волгоградская область 349
- 16 Ставропольский край 349
- 17 Оренбургская область 347
- 18 Хабаровский край 312
- 19 Республика Башкортостан 300
- 20 Ульяновская область 290
- 21 Астраханская область 286
- 22 Архангельская область 265
- 23 Алтайский край 262
- 24 Тюменская область 257
- 25 Республика Коми 252
- 26 Краснодарский край 252
- 27 Приморский край 242
- 28 Саратовская область 239
- 29 Пензенская область 235
- 30 Вологодская область 225
- 31 Севастополь 224
- 32 Забайкальский край 224
- 33 Удмуртская Республика 223
- 34 Ленинградская область 221
- 35 Липецкая область 219
- 36 Тверская область 213
- 37 Ярославская область 191
- 38 Республика Дагестан 190
- 39 Владимирская область 183
- 40 Курская область 181
- 41 Калининградская область 180
- 42 Новосибирская область 180
- 43 Брянская область 179
- 44 Кемеровская область 179
- 45 Мурманская область 175
- 46 Республика Карелия 167
- 47 Чеченская Республика 160
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 154
- 49 Республика Хакасия 153
- 50 Белгородская область 145
- 51 Республика Саха (Якутия) 142
- 52 Амурская область 133
- 53 Смоленская область 132
- 54 Курганская область 127
- 55 Новгородская область 126
- 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- 57 Ивановская область 124
- 58 Тульская область 123
- 59 Костромская область 119
- 60 Калужская область 118
- 61 Рязанская область 118
- 62 Кировская область 116
- 63 Томская область 113
- 64 Республика Калмыкия 100
- 65 Сахалинская область 98
- 66 Орловская область 98
- 67 Псковская область 97
- 68 Республика Бурятия 97
- 69 Республика Тыва 94
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 71 Тамбовская область 89
- 72 Республика Чувашия 78
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 73
- 74 Республика Мордовия 71
- 75 Республика Ингушетия 70
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 58
- 78 Камчатский край 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 80 Республика Татарстан 46
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Магаданская область 25
- 83 Республика Алтай 24
- 84 Ненецкий автономный округ 11
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 785 374 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,07%
- 2. Санкт-Петербург 0,11%
- 3. Республика Алтай 0,12%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
- Москва 56
- Санкт-Петербург 39
- Краснодарский край 33
- Свердловская область 31
- Пермский край 29
- Воронежская область 28
- Ростовская область 28
- Челябинская область 25
- Тюменская область 23
- Алтайский край 22
- Самарская область 21
- Красноярский край 21
- Саратовская область 19
- Ставропольский край 18
- Нижегородская область 18
- Волгоградская область 17
- Иркутская область 17
- Республика Крым 16
- Республика Коми 15
- Республика Башкортостан 15
- Московская область 14
- Пензенская область 14
- Брянская область 13
- Республика Дагестан 13
- Удмуртская Республика 13
- Владимирская область 12
- Астраханская область 11
- Омская область 10
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Новосибирская область 9
- Тульская область 8
- Республика Марий Эл 8
- Республика Хакасия 8
- Вологодская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Ярославская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Курская область 5
- Калининградская область 5
- Оренбургская область 5
- Курганская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Калужская область 4
- Смоленская область 4
- Тверская область 4
- Псковская область 4
- Севастополь 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Бурятия 4
- Приморский край 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Архангельская область 3
- Ленинградская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Белгородская область 2
- Костромская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Ульяновская область 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 177 614 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 636 человек
- Москва 2148
- Московская область 1616
- Санкт-Петербург 801
- Нижегородская область 521
- Республика Башкортостан 491
- Свердловская область 463
- Иркутская область 463
- Пермский край 457
- Красноярский край 455
- Республика Хакасия 402
- Республика Крым 350
- Волгоградская область 319
- Хабаровский край 315
- Оренбургская область 308
- Севастополь 296
- Тверская область 289
- Ростовская область 289
- Пензенская область 288
- Челябинская область 281
- Чеченская Республика 271
- Ставропольский край 249
- Омская область 244
- Самарская область 241
- Республика Коми 240
- Смоленская область 236
- Удмуртская Республика 223
- Вологодская область 221
- Саратовская область 213
- Липецкая область 205
- Алтайский край 202
- Еврейская автономная область 195
- Республика Дагестан 192
- Ульяновская область 187
- Республика Карелия 186
- Кемеровская область 182
- Воронежская область 176
- Забайкальский край 176
- Белгородская область 174
- Тюменская область 171
- Калининградская область 166
- Псковская область 160
- Ярославская область 158
- Владимирская область 155
- Ямало-Ненецкий автономный округ 149
- Брянская область 144
- Сахалинская область 143
- Астраханская область 137
- Ханты-Мансийский автономный округ 136
- Архангельская область 132
- Республика Калмыкия 128
- Курская область 122
- Тульская область 119
- Ивановская область 113
- Новгородская область 109
- Костромская область 106
- Калужская область 103
- Рязанская область 102
- Новосибирская область 94
- Приморский край 90
- Курганская область 89
- Орловская область 88
- Ленинградская область 88
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Кировская область 81
- Республика Тыва 73
- Амурская область 73
- Республика Чувашия 63
- Краснодарский край 61
- Мурманская область 58
- Тамбовская область 56
- Томская область 52
- Республика Мордовия 51
- Республика Марий Эл 46
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Бурятия 44
- Республика Татарстан 40
- Республика Ингушетия 39
- Республика Алтай 39
- Республика Саха (Якутия) 38
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Ненецкий автономный округ 24
- Магаданская область 24
- Республика Адыгея 18
- Камчатский край 17
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 053 503.