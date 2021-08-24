За сутки в России подтверждено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Московская область 1125

2 Москва 1105

3 Санкт-Петербург 600

4 Свердловская область 521

5 Ростовская область 483

6 Пермский край 474

7 Воронежская область 463

8 Красноярский край 445

9 Самарская область 434

10 Нижегородская область 427

11 Иркутская область 395

12 Омская область 391

13 Челябинская область 377

14 Республика Крым 349

15 Волгоградская область 349

16 Ставропольский край 349

17 Оренбургская область 347

18 Хабаровский край 312

19 Республика Башкортостан 300

20 Ульяновская область 290

21 Астраханская область 286

22 Архангельская область 265

23 Алтайский край 262

24 Тюменская область 257

25 Республика Коми 252

26 Краснодарский край 252

27 Приморский край 242

28 Саратовская область 239

29 Пензенская область 235

30 Вологодская область 225

31 Севастополь 224

32 Забайкальский край 224

33 Удмуртская Республика 223

34 Ленинградская область 221

35 Липецкая область 219

36 Тверская область 213

37 Ярославская область 191

38 Республика Дагестан 190

39 Владимирская область 183

40 Курская область 181

41 Калининградская область 180

42 Новосибирская область 180

43 Брянская область 179

44 Кемеровская область 179

45 Мурманская область 175

46 Республика Карелия 167

47 Чеченская Республика 160

48 Ханты-Мансийский автономный округ 154

49 Республика Хакасия 153

50 Белгородская область 145

51 Республика Саха (Якутия) 142

52 Амурская область 133

53 Смоленская область 132

54 Курганская область 127

55 Новгородская область 126

56 Ямало-Ненецкий автономный округ 124

57 Ивановская область 124

58 Тульская область 123

59 Костромская область 119

60 Калужская область 118

61 Рязанская область 118

62 Кировская область 116

63 Томская область 113

64 Республика Калмыкия 100

65 Сахалинская область 98

66 Орловская область 98

67 Псковская область 97

68 Республика Бурятия 97

69 Республика Тыва 94

70 Кабардино-Балкарская Республика 90

71 Тамбовская область 89

72 Республика Чувашия 78

73 Республика Северная Осетия-Алания 73

74 Республика Мордовия 71

75 Республика Ингушетия 70

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 58

78 Камчатский край 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 50

80 Республика Татарстан 46

81 Еврейская автономная область 39

82 Магаданская область 25

83 Республика Алтай 24

84 Ненецкий автономный округ 11

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 785 374 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,07%

2. Санкт-Петербург 0,11%

3. Республика Алтай 0,12% За последние сутки подтверждено 794 смерти Москва 56

Санкт-Петербург 39

Краснодарский край 33

Свердловская область 31

Пермский край 29

Воронежская область 28

Ростовская область 28

Челябинская область 25

Тюменская область 23

Алтайский край 22

Самарская область 21

Красноярский край 21

Саратовская область 19

Ставропольский край 18

Нижегородская область 18

Волгоградская область 17

Иркутская область 17

Республика Крым 16

Республика Коми 15

Республика Башкортостан 15

Московская область 14

Пензенская область 14

Брянская область 13

Республика Дагестан 13

Удмуртская Республика 13

Владимирская область 12

Астраханская область 11

Омская область 10

Липецкая область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Новосибирская область 9

Тульская область 8

Республика Марий Эл 8

Республика Хакасия 8

Вологодская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Ярославская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Курская область 5

Калининградская область 5

Оренбургская область 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Калужская область 4

Смоленская область 4

Тверская область 4

Псковская область 4

Севастополь 4

Чеченская Республика 4

Республика Бурятия 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Архангельская область 3

Ленинградская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Белгородская область 2

Костромская область 2

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Ульяновская область 2

Республика Алтай 2

Забайкальский край 2

Камчатский край 2

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Магаданская область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 177 614 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 636 человек Москва 2148

Московская область 1616

Санкт-Петербург 801

Нижегородская область 521

Республика Башкортостан 491

Свердловская область 463

Иркутская область 463

Пермский край 457

Красноярский край 455

Республика Хакасия 402

Республика Крым 350

Волгоградская область 319

Хабаровский край 315

Оренбургская область 308

Севастополь 296

Тверская область 289

Ростовская область 289

Пензенская область 288

Челябинская область 281

Чеченская Республика 271

Ставропольский край 249

Омская область 244

Самарская область 241

Республика Коми 240

Смоленская область 236

Удмуртская Республика 223

Вологодская область 221

Саратовская область 213

Липецкая область 205

Алтайский край 202

Еврейская автономная область 195

Республика Дагестан 192

Ульяновская область 187

Республика Карелия 186

Кемеровская область 182

Воронежская область 176

Забайкальский край 176

Белгородская область 174

Тюменская область 171

Калининградская область 166

Псковская область 160

Ярославская область 158

Владимирская область 155

Ямало-Ненецкий автономный округ 149

Брянская область 144

Сахалинская область 143

Астраханская область 137

Ханты-Мансийский автономный округ 136

Архангельская область 132

Республика Калмыкия 128

Курская область 122

Тульская область 119

Ивановская область 113

Новгородская область 109

Костромская область 106

Калужская область 103

Рязанская область 102

Новосибирская область 94

Приморский край 90

Курганская область 89

Орловская область 88

Ленинградская область 88

Кабардино-Балкарская Республика 84

Кировская область 81

Республика Тыва 73

Амурская область 73

Республика Чувашия 63

Краснодарский край 61

Мурманская область 58

Тамбовская область 56

Томская область 52

Республика Мордовия 51

Республика Марий Эл 46

Карачаево-Черкесская Республика 44

Республика Бурятия 44

Республика Татарстан 40

Республика Ингушетия 39

Республика Алтай 39

Республика Саха (Якутия) 38

Республика Северная Осетия - Алания 35

Ненецкий автономный округ 24

Магаданская область 24

Республика Адыгея 18

Камчатский край 17

Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 053 503. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса