За сутки в России подтверждено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

В Кургане ввели режим повышенной готовности из-за жары 12:33
В Волгоградском водохранилище паром с арбузами сел на мель 12:31
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу 12:19
Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech окончательно одобрена в США 12:14
Цена акций "Газпрома" обновила максимум лета 2008 года 12:06
ВЦИОМ: Более 80% россиян довольны своей работой 12:06
Ученые подтвердили влияние красного вина на артериальное давление 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 1 105 новых случаев COVID-19 12:02
МИД Украины опроверг слова замминистра об угнанном из Кабула самолете 11:55
Опубликовано видео с места схода селя в Дагестане 11:52
Депутат назвал способ борьбы с подменой телефонных номеров 11:48
Немцев возмутили гарантии Берлина Киеву по транзиту газа 11:48
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками 11:47
Инфекционист назвал лучшее время для прививки от COVID-19 11:34
Клишас не поддержал уголовное наказание за подмену телефонных номеров 11:32
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей 11:30
Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве 11:23
Афганский флаг все же появится на торжественной церемонии открытия Паралимпиады 11:21
Полиция Петербурга задержала четырех человек после поножовщины 11:16
Российские военные установили два мировых рекорда 11:05
В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля 10:51
В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя 10:51
Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми 10:43
Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды 10:40
В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Московская область 1125
  • 2 Москва 1105
  • 3 Санкт-Петербург 600
  • 4 Свердловская область 521
  • 5 Ростовская область 483
  • 6 Пермский край 474
  • 7 Воронежская область 463
  • 8 Красноярский край 445
  • 9 Самарская область 434
  • 10 Нижегородская область 427
  • 11 Иркутская область 395
  • 12 Омская область 391
  • 13 Челябинская область 377
  • 14 Республика Крым 349
  • 15 Волгоградская область 349
  • 16 Ставропольский край 349
  • 17 Оренбургская область 347
  • 18 Хабаровский край 312
  • 19 Республика Башкортостан 300
  • 20 Ульяновская область 290
  • 21 Астраханская область 286
  • 22 Архангельская область 265
  • 23 Алтайский край 262
  • 24 Тюменская область 257
  • 25 Республика Коми 252
  • 26 Краснодарский край 252
  • 27 Приморский край 242
  • 28 Саратовская область 239
  • 29 Пензенская область 235
  • 30 Вологодская область 225
  • 31 Севастополь 224
  • 32 Забайкальский край 224
  • 33 Удмуртская Республика 223
  • 34 Ленинградская область 221
  • 35 Липецкая область 219
  • 36 Тверская область 213
  • 37 Ярославская область 191
  • 38 Республика Дагестан 190
  • 39 Владимирская область 183
  • 40 Курская область 181
  • 41 Калининградская область 180
  • 42 Новосибирская область 180
  • 43 Брянская область 179
  • 44 Кемеровская область 179
  • 45 Мурманская область 175
  • 46 Республика Карелия 167
  • 47 Чеченская Республика 160
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 154
  • 49 Республика Хакасия 153
  • 50 Белгородская область 145
  • 51 Республика Саха (Якутия) 142
  • 52 Амурская область 133
  • 53 Смоленская область 132
  • 54 Курганская область 127
  • 55 Новгородская область 126
  • 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • 57 Ивановская область 124
  • 58 Тульская область 123
  • 59 Костромская область 119
  • 60 Калужская область 118
  • 61 Рязанская область 118
  • 62 Кировская область 116
  • 63 Томская область 113
  • 64 Республика Калмыкия 100
  • 65 Сахалинская область 98
  • 66 Орловская область 98
  • 67 Псковская область 97
  • 68 Республика Бурятия 97
  • 69 Республика Тыва 94
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 71 Тамбовская область 89
  • 72 Республика Чувашия 78
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 73
  • 74 Республика Мордовия 71
  • 75 Республика Ингушетия 70
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 58
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 80 Республика Татарстан 46
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Магаданская область 25
  • 83 Республика Алтай 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 11
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 785 374 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,07%
  • 2. Санкт-Петербург 0,11%
  • 3. Республика Алтай 0,12%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 39
  • Краснодарский край 33
  • Свердловская область 31
  • Пермский край 29
  • Воронежская область 28
  • Ростовская область 28
  • Челябинская область 25
  • Тюменская область 23
  • Алтайский край 22
  • Самарская область 21
  • Красноярский край 21
  • Саратовская область 19
  • Ставропольский край 18
  • Нижегородская область 18
  • Волгоградская область 17
  • Иркутская область 17
  • Республика Крым 16
  • Республика Коми 15
  • Республика Башкортостан 15
  • Московская область 14
  • Пензенская область 14
  • Брянская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Удмуртская Республика 13
  • Владимирская область 12
  • Астраханская область 11
  • Омская область 10
  • Липецкая область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Новосибирская область 9
  • Тульская область 8
  • Республика Марий Эл 8
  • Республика Хакасия 8
  • Вологодская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Ярославская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Курская область 5
  • Калининградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Курганская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Калужская область 4
  • Смоленская область 4
  • Тверская область 4
  • Псковская область 4
  • Севастополь 4
  • Чеченская Республика 4
  • Республика Бурятия 4
  • Приморский край 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Архангельская область 3
  • Ленинградская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Белгородская область 2
  • Костромская область 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ульяновская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Забайкальский край 2
  • Камчатский край 2
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 177 614 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 636 человек
  • Москва 2148
  • Московская область 1616
  • Санкт-Петербург 801
  • Нижегородская область 521
  • Республика Башкортостан 491
  • Свердловская область 463
  • Иркутская область 463
  • Пермский край 457
  • Красноярский край 455
  • Республика Хакасия 402
  • Республика Крым 350
  • Волгоградская область 319
  • Хабаровский край 315
  • Оренбургская область 308
  • Севастополь 296
  • Тверская область 289
  • Ростовская область 289
  • Пензенская область 288
  • Челябинская область 281
  • Чеченская Республика 271
  • Ставропольский край 249
  • Омская область 244
  • Самарская область 241
  • Республика Коми 240
  • Смоленская область 236
  • Удмуртская Республика 223
  • Вологодская область 221
  • Саратовская область 213
  • Липецкая область 205
  • Алтайский край 202
  • Еврейская автономная область 195
  • Республика Дагестан 192
  • Ульяновская область 187
  • Республика Карелия 186
  • Кемеровская область 182
  • Воронежская область 176
  • Забайкальский край 176
  • Белгородская область 174
  • Тюменская область 171
  • Калининградская область 166
  • Псковская область 160
  • Ярославская область 158
  • Владимирская область 155
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 149
  • Брянская область 144
  • Сахалинская область 143
  • Астраханская область 137
  • Ханты-Мансийский автономный округ 136
  • Архангельская область 132
  • Республика Калмыкия 128
  • Курская область 122
  • Тульская область 119
  • Ивановская область 113
  • Новгородская область 109
  • Костромская область 106
  • Калужская область 103
  • Рязанская область 102
  • Новосибирская область 94
  • Приморский край 90
  • Курганская область 89
  • Орловская область 88
  • Ленинградская область 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 84
  • Кировская область 81
  • Республика Тыва 73
  • Амурская область 73
  • Республика Чувашия 63
  • Краснодарский край 61
  • Мурманская область 58
  • Тамбовская область 56
  • Томская область 52
  • Республика Мордовия 51
  • Республика Марий Эл 46
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Республика Бурятия 44
  • Республика Татарстан 40
  • Республика Ингушетия 39
  • Республика Алтай 39
  • Республика Саха (Якутия) 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Ненецкий автономный округ 24
  • Магаданская область 24
  • Республика Адыгея 18
  • Камчатский край 17
  • Чукотский автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 053 503.

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете