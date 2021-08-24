Захарова дала братский совет Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и властям в Киеве следует понять, что их политика, включая принятый недавно закон "о коренных народах", только отталкивает подавляющее большинство граждан и укрепляет болезненное мировоззрение ультранационалистов. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Киеву следует изменить тактику проведения мероприятий, подобных "Крымской платформе".

"И по-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - написала Захарова.

Дипломат отметила абсурдность такого подхода. "Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?", - написала она.

Захарова также посоветовала киевским властям развивать мероприятия в городах Украины с одноименными названиями, например, в Одессе или Харькове. "Хотя, теперь тоже не очень звучит - их же основали не коренные, как выясняется", - заключила она.