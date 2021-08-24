Захарова: Участие в "Крымской платформе" - посягательство на целостность РФ

Москва вынуждена рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "саммите "Крымская платформа" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что политический проект "Крымская платформа" был профинансирован Агентством США по международному развитию, а в его разработке активно участвовали правительственные эксперты США, Великобритании и Евросоюза. Официальная задача проекта - "деоккупация Крыма и возвращение его Украине", написала Мария Захарова.

Она отметила, что участники "саммита" - преимущественно страны НАТО и некоторые международные организации - объединены совместным заблуждением, что Крымский полуостров должен быть частью нынешнего украинского государства и что он может быть отторгнут от Российской Федерации путем усиления политико-экономического давления на Россию.

Российский дипломат напомнила, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации был окончательно закрыт в марте 2014 года.

"Это выстраданное решение было принято жителями полуострова на референдуме после антиконституционного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. Оно позволило крымчанам сохранить верность своей истории, свою русскую культуру, право говорить на родном языке, включая украинский и крымско-татарский, и при этом избежать карательной операции и гражданской войны, которая была позднее развязана киевским режимом в Донбассе, а также фашистских зверств, которым подверглись жители Одессы в мае 2014 года", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что "Крымская платформа", это чистой воды популизм, "оторванный от реальности политический спектакль".

"Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.