Захарова: Зеленский лишил прав целые национальности и народности Украины

"Поставив свою визу под текстом документа, Зеленский юридически лишил испокон веков населявших Украину русских, венгров, греков, евреев, белорусов и т.д. целой массы прав, традиционно предоставляемых коренным народам: создавать свои представительные органы, использовать национальную символику, иметь свои СМИ, получать помощь от государства и из иностранных источников, участвовать в международной деятельности. Все потому, что в Киеве решили наказать ни в чем не повинных людей за ошибки предыдущих украинских правителей", - написала Захарова.
Она обратила внимание также на тот факт, что киевская законодательная власть абсурдно утверждает, что у коренных народов Украины якобы не может быть своего национального государства.
"Откуда это взяли теоретики национализма по-киевски? Ни в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., ни в других международно признанных документах ничего такого нет", - отметила дипломат. По мнению Захаровой, закон появился именно сейчас, поскольку "на носу ведь был главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа".
Мария Захарова подчеркнула интересную особенность - все перечисленные в законе "коренные народы" живут в Крыму. "Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на нее внимание Рады и Президента", - написала она.
"Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским Президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону... Пока в Киеве не поймут, что "никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, а сердце большим", ничего не изменится. Пора выучить урок: Крым - российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами", - заключила Мария Захарова.