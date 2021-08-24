Захарова: Зеленский лишил прав целые национальности и народности Украины

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о "коренных народах", фактически лишил прав целые национальности и народности страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что закон "О коренных народах Украины" является одном из самых вопиющих актов "этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу".

"Поставив свою визу под текстом документа, Зеленский юридически лишил испокон веков населявших Украину русских, венгров, греков, евреев, белорусов и т.д. целой массы прав, традиционно предоставляемых коренным народам: создавать свои представительные органы, использовать национальную символику, иметь свои СМИ, получать помощь от государства и из иностранных источников, участвовать в международной деятельности. Все потому, что в Киеве решили наказать ни в чем не повинных людей за ошибки предыдущих украинских правителей", - написала Захарова.

Она обратила внимание также на тот факт, что киевская законодательная власть абсурдно утверждает, что у коренных народов Украины якобы не может быть своего национального государства.

"Откуда это взяли теоретики национализма по-киевски? Ни в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., ни в других международно признанных документах ничего такого нет", - отметила дипломат. По мнению Захаровой, закон появился именно сейчас, поскольку "на носу ведь был главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа".

Мария Захарова подчеркнула интересную особенность - все перечисленные в законе "коренные народы" живут в Крыму. "Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на нее внимание Рады и Президента", - написала она.

"Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским Президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону... Пока в Киеве не поймут, что "никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, а сердце большим", ничего не изменится. Пора выучить урок: Крым - российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами", - заключила Мария Захарова.