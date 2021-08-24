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24.08.2021 09:52
Рубрика: В мире

Захарова: Зеленский лишил прав целые национальности и народности Украины

Текст: Алексей Чуриков
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о "коренных народах", фактически лишил прав целые национальности и народности страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что закон "О коренных народах Украины" является одном из самых вопиющих актов "этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу".
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"Поставив свою визу под текстом документа, Зеленский юридически лишил испокон веков населявших Украину русских, венгров, греков, евреев, белорусов и т.д. целой массы прав, традиционно предоставляемых коренным народам: создавать свои представительные органы, использовать национальную символику, иметь свои СМИ, получать помощь от государства и из иностранных источников, участвовать в международной деятельности. Все потому, что в Киеве решили наказать ни в чем не повинных людей за ошибки предыдущих украинских правителей", - написала Захарова.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
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Она обратила внимание также на тот факт, что киевская законодательная власть абсурдно утверждает, что у коренных народов Украины якобы не может быть своего национального государства.

"Откуда это взяли теоретики национализма по-киевски? Ни в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., ни в других международно признанных документах ничего такого нет", - отметила дипломат. По мнению Захаровой, закон появился именно сейчас, поскольку "на носу ведь был главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа".

Мария Захарова подчеркнула интересную особенность - все перечисленные в законе "коренные народы" живут в Крыму. "Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на нее внимание Рады и Президента", - написала она.

"Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским Президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону... Пока в Киеве не поймут, что "никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, а сердце большим", ничего не изменится. Пора выучить урок: Крым - российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами", - заключила Мария Захарова.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Политический кризис на Украине Присоединение Крыма к России

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