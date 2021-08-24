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24.08.2021 00:01
Рубрика: Власть

Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил в этом году на сентябрьских выборах принять участие в электронном дистанционном электронном голосовании. В эфире телеканала "Москва 24" он сказал:

"Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование", - сказал Владимир Жириновский.

Он уверен: если откажутся от голосования на участках, не будет создаваться скопления людей в помещениях, а значит, и условий для заражения опасным вирусом.

Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В столице с 2 августа открылась регистрация на дистанционное электронное голосование. Уже около 800 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомню, принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке: mos.ru/pgu/ru/app/cikrf/087901/#step_1.

Если в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой "Выборы", то поля заполнятся автоматически. Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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