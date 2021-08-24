Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения

Житель Ирландии обнаружил в собственном сарае кольчугу времен норманнского вторжения на "Зеленый остров". Артефакт возрастом около 850 лет будет передан на исследование в Национальный музей Ирландии.

Как сообщает издание RTE, владелец "стальной рубашки" решил передать ее в местный культурный центр после посещения выставки "Нормандцы" на месте старинного замка Гранард Мотте. По его словам, артефакт был выкопан в районе местных болот и долгое время хранился в обычном сарае.

Генеральный директор центра Бартл Д'Арси оценил состояние кольчуги и связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы получить разрешение для начала процесса реставрации предмета.

Кольчуга датируется примерно 1172 годом, когда норманны прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Де Туита - верховного судьи Ирландии. В 1199 году он построил на холме Мотте деревянный замок для охраны границы и войны с ирландским кланом О'Рейли из Сан-Бреффни.

Справка "РГ"

Нормандское вторжение в Ирландию проходило под руководством английского короля Генриха II. 1 мая 1169 года войска нормандских и валлийских рыцарей высадились около Банноу по приглашению свергнутого короля Лейнстера - Дермота Макмурроу. Через пару лет в конфликт с большой армией вмешался английский король Генрих II. В ходе завоевания он взял Дублин и принял присягу ирландских королей и епископов в 1172 году.